Der „Bürgeranwalt“: Kein Ende der Taubenplage?

Am 25. März um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 25. März 2017, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Illegales Wohnen

In Wien-Aspern leben die Mitglieder des „Verein Gänseblümchen“ in Wohnwägen und ausrangierten Bussen – sie haben dem Arbeitsalltag Adieu gesagt und leben autonom und autark, wie sie das selbst bezeichnen. Die Anrainer haben keine Freude damit, denn die Fläche ist als Wald- und Wiesenfläche gewidmet und nicht als Wohngegend. Zudem stört sie die Lärm- und Geruchsbelästigung. Volksanwältin Brinek fordert ein Ende des illegalen Wohnens.

Neusiedl – Kein Ende der Taubenplage?

Nachbarn fühlen sich durch die Taubenzucht eines Neusiedlers in ihrer Wohnqualität beeinträchtigt. Weil der Nachbar Dutzende Tauben in seinem Garten hält, stinke es an manchen Tagen bestialisch. Die Haltung der Tauben ist laut aktuellem Bescheid der Gemeinde unter bestimmten Auflagen erlaubt, das wiederum sieht die Volksanwaltschaft anders – ein Nachbar hat nun dagegen berufen.

Zu hohe Zinsen verrechnet?

Ein Kreditnehmer klagt seine Bank – die habe nämlich nicht nur grundlos und unangekündigt seine Kreditzinsen erhöht, auch die sogenannten Negativzinsen der Bank wurden nicht an ihn, den Kunden, weitergegeben. Dazu wäre seiner Meinung nach die Bank verpflichtet gewesen, die Bank sieht das anders.

