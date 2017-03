FPÖ-Angerer: „Wien ist anders“ – Rechnungshof belegt willkürliche Mittelverteilung des Bundes an das Land Wien

Wien (OTS) - „Im Rechnungshofausschuss haben wir einmal mehr die ‚großzügige‘ Verteilung von Bundesmitteln Richtung Wien debattiert. Tatsache ist, dass wir es hier mit einem Finanzskandal erster Güte zu tun haben: Denn wie der Rechnungshof eindeutig zeigt, entbehrt das Finanzierungsmodell der Wiener U-Bahn, das eine Kostenteilung zwischen Wien und Bund vorsieht, jeglicher rechtlichen Grundlage“, zeigte sich heute FPÖ-NAbg. Erwin Angerer verärgert.

Laut Rechnungshofsbericht (2017) ist eine veraltete Vereinbarung (‚Schienenverbundvertrag‘) aus dem Jahr 1979 die einzige Rechtsbasis für die U-Bahn-Finanzierung. Sämtliche danach getätigten Investitionen bzw. Erhaltungskosten seien aufgrund von privatrechtlichen Vereinbarungen zustande gekommen, die laut OGH in keiner Weise Rechtsgültigkeit darstellten. „Diese Vereinbarung von 1979 betraf aber ausschließlich den Ausbau der Linien U3 und U6, danach wurden also sämtliche Mitfinanzierungen durch den Bund und somit durch Steuergelder ohne rechtliche Grundlage getätigt. Diese Vorgehensweise stellt laut Rechnungshof eine Umgehung der Finanzverfassung und somit des gesamten Nationalrats dar“, so Angerer weiter.

„Aus meiner Sicht haben wir es hier nicht nur mit einem möglichen Rechtsbruch zu tun, sondern es zeigt sich auch eine klare Bevorzugungspolitik Wiens gegenüber anderen Bundesländern. Ich gönne jedem Wiener seine U-Bahn, aber Gesetze haben auch für die Wiener Landesregierung und für den Bund zu gelten, Steuergelder dürfen nicht einfach ohne rechtliche Basis nach Gutdünken vom Bund eingesetzt werden. Alle anderen Bundesländer können von solchen Finanzzuckerln wohl nur träumen, in Wien sind sie gelebte Realität. Aber, wie wir alle wissen, Wien ist anders, und solange weiterhin Freunderlwirtschaft und Genossenpolitik zwischen den Wiener Landes- und unseren Bundesverantwortlichen im BMF und BMVIT betrieben wird, wird es auch immer anders bleiben – zum Leidwesen aller anderen Bundesländer und aller Steuerzahler!“, sagte Angerer.

