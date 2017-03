„Sport am Sonntag“ mit WM-Quali, Skispringen und Formel-1-Auftakt

Am 26. März ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Parisaek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 26. März 2017, um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Fußball: WM – Mission Possible?

Stars des Nationalteams live über das Unternehmen WM-Qualifikation.

Skispringen: Die Supersaison des Weltrekordlers Stefan Kraft

Der Doppelweltmeister im Kampf um die große Kristallkugel in Planica.

Formel 1: Mit Vollgas in die neue Saison

Der Tag der Wahrheit beim WM-Auftakt in Melbourne.

„Sport am Sonntag“ ist auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream und sieben Tage nach der Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at