BV Leopoldstadt zu BürgerInnenversammlung Glockengasse/Taborstraße: Die Diskussion ist eröffnet

Wien (OTS) - Uschi Lichtenegger, Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt, hatte gestern Abend in der Bezirksvorstehung zahlreiche interessierte BürgerInnen zum Dialog über die Neugestaltung des Lanc-Platzes bei der Einmündung der Glockengasse in die Taborstraße geladen. In dem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal fand eine lebhafte, teilweise auch kontroversiell geführte Diskussion über die Vorschläge der Bezirksvorsteherin statt. Inhaltlich ging es um die längst notwendige Sanierung der Taborstraße in diesem Bereich. Weitere Themen waren fußgängerfreundliche Querungsmöglichkeiten über die Taborstraße, eine Verkehrsberuhigung im Bereich Glockengasse und eine attraktive Gestaltung des Lanc-Platzes. Die Umgestaltung des Lanc-Platzes war schon 2010 angedacht worden, nach der Angelobung Lichteneggers wurde das Konzept weiter ausgearbeitet und die Bürgerbeteiligung vorbereitet. Die Anregungen und Vorschläge der Anwesenden des gestrigen Abends werden nun eingearbeitet.

„Die Meinung der Bevölkerung ist mir wichtig. Ich freue mich sehr, dass sich die BürgerInnen und die Geschäftsleute so engagiert eingebracht und ganz offen über die Vorschläge diskutiert haben. Ich verstehe die Sorgen der AutofahrerInnen um ihre Parkplätze, trage allerdings auch die Verantwortung dafür, die Bedürfnisse aller BürgerInnen im Auge zu behalten. Der öffentliche Raum ist ein Ort der Teilhabe. Wir werden uns jetzt die Zeit nehmen und die Vorschläge der BürgerInnen einarbeiten. Das Ziel muss ein möglichst breiter Konsens sein, den wir in einem fortgesetzten Dialog mit den BürgerInnen finden werden“, so Lichtenegger abschließend.

