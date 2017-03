45. Ordentlicher Landesparteitag der VP NÖ

Generationenwechsel in der VP NÖ wird eingeläutet

St. Pölten (OTS/NÖI) - Rund 1.100 Delegierte und Gastdelegierte der Volkspartei Niederösterreich werden heute und morgen im VAZ in St. Pölten erwartet, wo am Nachmittag der 45. Ordentliche Landesparteitag beginnt. Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Volkspartei Niederösterreich einen zweitägigen Parteitag abhalten. Tag eins steht ganz im Zeichen der Danksagung und Verabschiedung von Landesparteiobmann LH Dr. Erwin Pröll. Pröll war 25 Jahre Landesparteiobmann und er stellte sich seit dem 4. April 1992 insgesamt sechs Mal den Delegierten zur Wahl. Seine Ergebnisse reichten dabei von 83,9 bis 98,4 Prozent.

Zur Danksagung für die jahrzehntelange Tätigkeit und die herausragenden Leistungen von Landesparteiobmann Pröll haben sich neben vielen Wegbegleitern auch hochrangige Vertreter aus der Politik angekündigt. So sind für Freitag u.a. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner wie auch Finanzminister Hans Jörg Schelling, Innenminister Wolfgang Sobotka und der Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer für die Verabschiedung von Erwin Pröll als Landesparteiobmann der Volkspartei Niederösterreich angekündigt.

Am Samstag steht dann die Wahl der designierten Landesparteiobfrau Johanna Mikl-Leitner zusammen mit ihren fünf Stellvertreterinnen und Stellvertretern im Mittelpunkt. Mit Mikl-Leitner und ihren neuen verbreiterten Stellvertreter-Team wird in der Volkspartei NÖ nach 25 Jahren ein Generationenwechsel eingeläutet.

