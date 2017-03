Florian Silbereisens „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ am 25. März in ORF 2

Zu Gast: Kelly Family, Helene Fischer, Österreichs „Song Contest“-Hoffnung Nathan Trent u. v. m.

Wien (OTS) - Der Countdown läuft – für die lang ersehnten Star-Premieren 2017: Das sensationelle Comeback der Kelly Family sorgte bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen und Schlagzeilen. Bei Florian Silbereisens „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ wird die Kelly Family am Samstag, dem 25. März 2017, live um 20.15 Uhr in ORF 2 nun tatsächlich zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der Bühne stehen und ihre unvergessenen Hits singen. Seit Monaten warten die Schlagerfans in Österreich und Deutschland außerdem gespannt auf neue Hits von Helene Fischer. In Oldenburg ist es endlich soweit: Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich dabei auf Überraschungen gefasst machen.

Nathan Trent und Levina bei Florian Silbereisen zu Gast

Am 25. März werden die „Eurovision Song Contest“-Teilnehmer Nathan Trent (für Österreich) und Levina (für Deutschland) in Silbereisens Eurovisionsshow das erste Mal aufeinandertreffen. Nathan Trent präsentiert seinen Song „Running on Air“. Levina, die Gewinnerin des deutschen Vorentscheids, wird ihren Titel „Perfect Life“ performen.

Auf der Gästeliste des „Schlagercountdowns“ stehen weiters: Semino Rossi, DJ Ötzi, Andy Borg, Michelle, Jürgen Drews, Santiano, Oonagh, Nino de Angelo, Fantasy, Ute Freudenberg & Christian Lais und Klubbb3.

