SP-Klubtagung - Sima präsentiert umfassendes Sicherheits- und Service-Paket für Öffis

330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Bahnsteigen und in Fahrzeugen in Sicherheits- und Service-Teams unterwegs

Wien (OTS/SPW-K) - Die Wiener Linien sind schnell, sauber, freundlich und bei den Wienerinnen und Wienern äußerst beliebt, von 98 % aller NutzerInnen werden sie als positiv bewertet. „Die Wiener Linien transportieren täglich 2,6 Millionen Fahrgäste. Im Jahr 2016 waren es gesamt 954,2 Millionen, die von A nach B befördert wurden“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima bei der Tagung des SPÖ-Rathausklubs am Freitag.



Dort, wo viele Menschen aufeinander treffen, müssen Spielregeln eingehalten und kontrolliert werden, so Sima weiter. Das zentrale Thema - neben der Verlässlichkeit - ist jenes der Sicherheit. Denn obwohl die Öffis objektiv einer der sichersten Orte Wiens sind, ist das subjektive Gefühl mancher NutzerInnen anders. „Hier setzten wir an und schnüren ein umfassendes Sicherheits- und Servicepaket mit hoher Personal-Präsenz auf Bahnsteigen und in den Fahrzeugen“, so Sima bei der SPÖ-Klubklausur in Floridsdorf.

So werden - im Endausbau 2019 - insgesamt 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Bahnsteigen und in den Fahrzeugen unterwegs sein, und sich ausschließlich um Sicherheit und Service für die Fahrgäste kümmern.

Zwtl.: 330 MitarbeiterInnen: Eigenes Security-Team und Service-MitarbeiterInnen =

Bereits letztes Jahr haben die Wiener Linien ihre Personalpräsenz erhöht. Aufgrund der Zunahme von Drogendealern entlang der U6 wegen einer Gesetzeslücke auf Bundesebene wurden externe Securities eingesetzt, die das Personal der Wiener Linien unterstützt haben. „Unsere Maßnahmen wurden von den Fahrgästen äußerst positiv angenommen, über 82 % haben sie positiv bewertet. Wir wollen das Erfolgsmodell jetzt auf neue Beine stellen und künftig ein eigenes Security-Team mit eigenen Wiener Linien MitarbeiterInnen einsetzen“, so Sima.

Klar ist, dass es eine klare Aufgabenteilung gibt: Die Polizei ist die erste Adresse für alle Sicherheitsfragen und befasst sich mit der Bekämpfung der Kriminalität und Gesetzesverstößen. Die Wiener Linien kümmern sich um die Einhaltung der Hausordnung in den Öffis und verweisen jene Menschen aus den Stationen und Zügen, die sich dort nicht zu Beförderungszwecken aufhalten. Im Bedarfsfall wird die Polizei zugezogen. Securities sind in vielen Großstädten Europas seit langem im Einsatz, so etwa in Hamburg, Berlin oder Barcelona.



Gut sichtbar, werden künftig auch bei den Wiener Linien die Zweier-Teams unterwegs sein. Mit Ende März startet die Suche nach MitarbeiterInnen für das hauseigene Sicherheitsteam. Bis 2019 werden rund 120 speziell ausgebildete KollegInnen im Netz unterwegs sein. Die Personalpräsenz erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in den Stationen und in den Fahrzeugen.

Zwtl.: Service-MitarbeiterInnen: Direkte Ansprechpartner auf den Bahnsteigen und in den Zügen =

Neben den Security-MitarbeiterInnen wird auch das Service für die Fahrgäste ausgebaut. Ihnen stehen künftig 220 Serviceteam-MitarbeiterInnen zur Verfügung, die unmittelbar auf den Bahnsteigen und in den Fahrzeugen präsent sind. Sie sind direkte AnsprechpartnerInnen und erteilen Auskünfte zu Fahrplänen, zu Umstiegsmöglichkeiten bis hin zu Ticket-Infos.

In Stationen mit hoher Frequenz, also an Umsteigeknoten, werden moderne Service-Points mit Notrufsäulen errichtet. Heuer werden noch 5 dieser Points errichtet. Auf allen Bahnsteigen gibt es insgesamt 900 Notrufsäulen, die direkt in die Leitstelle verbinden und in jeder Gefahrensituation genützt werden können. Im Großteil der Fahrzeuge gibt es ebenfalls Notrufeinrichtungen, mit denen man direkt mit dem Fahrer in Verbindung treten kann.

Zwtl.: Mehr Sicherheit durch Videoüberwachung =

In enger Kooperation mit der Polizei arbeiten die Wiener Linien seit Jahren am Ausbau der Video-Überwachung der Stationen und Züge. Schon heute gibt es 11.000 Kameras. Ausgewertet werden die Bilder von der Polizei, die Aufklärungsraten sind sehr hoch. In allen 104 U-Bahnstationen und im Großteil der Züge gibt es bereits Videoüberwachung, der weitere Ausbau in Straßenbahnen läuft. Heuer werden rund 700.000 Euro in Videoanlagen für die Sicherheit der Fahrgäste investiert.

Zwtl.: Mehr Sicherheit durch Sauberkeit und Beleuchtung =

Zum Wohlfühlen in den Öffis gehört auch die Sauberkeit - mehr Sauberkeit vermittelt auch ein höheres Sicherheitsgefühl. Die Sauberkeit in den Öffis wird von den Fahrgästen als sehr positiv bewertet. Sie wird weiter ausgebaut. Tagsüber sind 20 MitarbeiterInnen unterwegs, um Züge und Stationen zu reinigen, nachts bis zu 400. Die Wiener Linien setzen zudem auf Mülltrennung. Bis Ende des Jahres wird es in allen Stationen getrennte Müllsammelstellen geben. „Schmutz zieht Schmutz an, daher achten wir enorm auf die Sauberkeit in Zügen und auf den Bahnsteigen“, so Sima.



Regelmäßig gibt es Bewusstseinsoffensiven zur Einhaltung der Sauberkeitsspielregeln. Auch die Beleuchtung trägt zum Sicherheitsgefühl bei. Die Wiener Linien stellen auf LED-Beleuchtung um und „erhellen“ die Stationen laufend.

Zwtl.: Sicherheit und wohlfühlen durch Musik in ausgewählten Stationen =

Neben den genannten Maßnahmen umfasst das Paket auch ein weiteres Angebot: Ähnlich wie in London will Wien in ausgewählten Stationen künftig jungen KünstlerInnen die Chance geben, zu musizieren. U-Bahn-Stationen werden dadurch belebter und bunter. Im Rahmen eines Pilotprojekts für die Station Westbahnhof wird es noch diesen Frühling ein Casting geben, bei dem eine Fachjury die besten Darbietungen auswählt.

„Unser gesamtes Paket, das in Stufen nun bis 2019 umgesetzt wird, wird die Öffis noch attraktiver und sicherer machen. Die Öffis sind schon heute einer der sichersten Orte Wiens und das sollen sie auch bleiben. Neben dem raschen Transport von A nach B sind Sicherheit, Service und das sich Wohlfühlen entscheidend in der Akzeptanz der Fahrgäste - und genau diese Anforderungen wollen wir auch für unser wachsendes Wien meistern“, so Sima.

