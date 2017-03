Pkw-Maut - Leichtfried fordert Bundesratsabgeordnete auf „Reißleine zu ziehen“

Länderkammer tagt am 31. März – „Letzte Chance, das Problem in Deutschland zu lösen“ – Österreich behält sich Klage vor

Wien (OTS) - Nach dem heutigen Beschluss der Pkw-Maut im Deutschen Bundestag müsse nun der Bundesrat – die Länderkammer im deutschen Parlament – das Projekt stoppen, fordert Verkehrsminister Jörg Leichtfried. „Die Abgeordneten im Bundesrat müssen jetzt die Reißleine ziehen und die diskriminierende Ausländer-Maut zu Fall bringen“, so der Minister. Eine Ablehnung durch den Bundesrat sei „die letzte Chance, das Problem in Deutschland zu lösen“. Die Länderkammer tagt am 31. März zum Thema. ****

Darüber hinaus behält sich Österreich weiterhin eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof vor. „Aus unserer Sicht ist die deutsche Maut rechtswidrig. Wir halten uns alle rechtlichen Optionen offen. Das kann auch bedeuten, dass wir klagen“, betont Leichtfried. Das Verkehrsministerium hat den renommierten Europarechtsexperten Walter Obwexer mit einem Rechtsgutachten zur deutschen Pkw-Maut beauftragt.

In jüngster Vergangenheit hat bereits ein Rechtsgutachten des Deutschen Bundestages die Maut-Pläne als diskriminierend und rechtswidrig bezeichnet. Es komme zu „einer mittelbaren Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit“, so die Analyse. Auch der deutsche Europarechtler Franz Mayer von der Universität Bielefeld sieht in den Plänen eine "aktiv betriebene und politisch gewollte Diskriminierung" von nicht deutschen EU-Bürgern. Auch das EU-Parlament lehnt die deutsche PKW-Maut ab und hat mittels Entschließungsantrag die EU-Kommission aufgefordert, ihre Zustimmung zum Modell zu rechtfertigen. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Andreas Strobl

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1 711 6265-8818

andreas.strobl @ bmvit.gv.at

https://infothek.bmvit.gv.at