NEOS Wien/Meinl-Reisinger: Bettenmangel bei Kinder- und Jugendpsychiatrie rasch beheben

Beate Meinl-Reisinger: „Die Stadtregierung kann derzeit nicht einmal den Mindestbedarf an Betten abdecken.“

Wien (OTS) - Beate Meinl-Reisinger, Klubvorsitzende von NEOS Wien, zeigt sich verärgert anlässlich der aktuellen Berichte in den Medien zum massiven Bettenmangel bei den Kinder- und Jugendpsychiatriestationen in Wien. „Anstatt die seit Jahren bekannten Probleme anzugehen, schiebt die rot-grüne Stadtregierung diese lieber auf die lange Bank. Die derzeitige Bettenanzahl in Wien liegt massiv unter dem Mindestbedarf. Als sinnvoll erachtet werden 208 Betten, im Moment gibt es lediglich 56. Hier wurde von der Stadt Wien ähnlich den anderen Problemen im Bereich Gesundheit wieder keine Lösung geschaffen. Es darf einfach kein Glücksspiel sein, ob ein Kind oder ein Jugendlicher einen adäquaten Betreuungsplatz bekommt oder nicht.“

„Im vergangen Jahr wurden abermals zahlreiche Kinder und Jugendliche auf der stationären Erwachsenenpsychiatrie untergebracht. Das kann fatale Folgen auf sie haben und ist von Seiten der Stadtregierung mehr als unverantwortlich. Hier darf nicht länger gewartet werden. Für die neue KAV-Leitung muss es oberste Priorität haben, die ewigen Baustellen bei der Versorgung in den Wiener Spitälern endlich anzugehen und rasch für Lösungen zu sorgen“, schließt die Klubobfrau.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Wien Rathausklub

Presse

+43 664 8491542

Elisabeth.Pichler @ neos.eu