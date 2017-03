Singer zum Mietrecht: Erwarte mir Ergebnisse und nicht Ankündigungen

ÖVP-Wohnbausprecher verwundert über Aussagen des Kanzleramtsministers

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Verhandlungen finden am Arbeitstisch und nicht am Balkon statt. Das sagte heute, Freitag, ÖVP-Wohnbausprecher Abg. Johann Singer zu den überraschenden Aussagen von Kanzleramtsminister Thomas Drozda im ORF-Morgenjournal. "Auch die ÖVP bekennt sich zu einem sozialpolitischen Ziel und zu entsprechenden Maßnahmen, die leistbares Wohnen sichern. Wir wollen das aber bewusst nicht über die Medien verhandeln“, so der Abgeordnete.

Singer erwartet sich „Ergebnisse und nicht Ankündigungen“. Im neuen Regierungsprogramm sei ein Zeitplan für das Wohnpaket vereinbart und „unser Ziel ist es auch, diesen einzuhalten, um das bestmögliche Paket zu schnüren. Es ist die gemeinsame Aufgabe der Koalitionspartner, ein verständliches, gerechtes und transparentes Mietrecht zu schaffen, das ausgewogen die berechtigten Interessen von Mietern und Vermietern widerspiegelt“, schloss der Abgeordnete. (Schluss)

