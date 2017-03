SPORT 2000 Österreich: Früher Schneefall und schneereicher Jänner sorgen für Umsatzplus

Beim Wintergeschäft verzeichnet SPORT 2000 ein sehr positives Ergebnis. Verkauf von Ski, Tourenski und Skitextil entwickelte sich gut. SPORT 2000 rent legte ebenfalls weiter zu.

Ohlsdorf (OTS) - Die SPORT 2000 Händler blicken auf eine erfolgreiche Wintersaison 2016/2017 zurück.Vor allem in den Kernbereichen Ski, Tourenski, Textil und dem Verleihgeschäft rent, verzeichnete die Sportfachhandelsgemeinschaft deutliche Steigerungen. „Schnee und Kälte machten zu Beginn des Winters Lust auf Aktivitäten im Freien. Aufgrund der guten Schneelage waren auch die Monate Jänner und Februar erfolgreich und so konnten wir im Vergleich zum Vorjahr in den starken Wintermonaten erneut zulegen. Vor allem im Westen und Osten verzeichnen wir Umsatzzuwächse von bis zu 30 Prozent“, blickt Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich,

Erfolgskurs: SPORT 2000 rent wächst weiter

Vor allem der Trend zum Skiverleih und zu hochwertigen Skischuhen schlägt sich in den Zahlen nieder. So gehen von den ca. 300.000 Paar Alpinski die in Österreich jedes Jahr verkauft werden, bereits rund 63 Prozent in den Skiverleih. Dazu Schwarting: „Beim Skischuh steht vor allem auch die individuelle Abstimmung auf den eigenen Fuß durch Services wie unser Bootfitting im Fokus der Kunden. Sie legen Wert auf hochwertige und eigens individuell angepasste Produkte und sind auch bereit für dieses Plus an Komfort mehr zu bezahlen.“

Frühjahrshighlight: E-Bike und Bike-Verleih

„Der Trend zum Fahrrad, vor allem dem E-Bike, ist bei den Österreicherinnen und Österreichern ungebrochen. Bereits 2016 verzeichneten unsere Händler ein Wachstum bei E-Bikes von knapp 20 Prozent. Und auch heuer rechnen wir in diesem Segment mit einer starken Nachfrage“, so Schwarting. SPORT 2000 reagiert auf die wachsende Nachfrage nach E-Bikes auch mit der Ausweitung des Bikeverleihs, SPORT 2000 rent, auf 70 neue Standorte in ganz Österreich.

