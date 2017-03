Wien-Döbling: Raub auf Tankstelle

Wien (OTS) - Am 23. März 2017 um 19.30 Uhr betraten zwei Männer eine Tankstelle in der Krottenbachstraße. Mit einer Pistole bewaffnet bedrohten sie den Mitarbeiter und forderten Bargeld. Einer weiteren Person, die soeben an der Kassa zahlen wollte entrissen die Männer die Geldbörse. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at