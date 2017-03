Wien-Innere Stadt: Polizeijurist am Weg zum Einsatztraining

Festnahme eines Diebes

Wien (OTS) - Ein Polizeijurist aus dem Stadtpolizeikommando Margareten war am 21. März 2017 um 11.15 Uhr mit der U-Bahn zum polizeilichen Einsatztraining in ziviler Kleidung unterwegs. Im Zug konnte er einen Verdächtigen beobachten, der einem Mann in die Jacke griff, offensichtlich Diebesgut an sich nahm und in der nächsten Station ausstieg. Der Polizist verfolgte den 60-jährigen Beschuldigten und konnte ihn kurze Zeit später nahe der Station Schottenring anhalten und festnehmen. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

