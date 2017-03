Wien-Liesing: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Wien (OTS) - Auf der A2 ist es am 23. März 2017 um 08.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 51-jährige Frau lenkte ihr Fahrzeug bei der Anschlussstelle Inzersdorf und wollte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Lkw, wodurch der Pkw der Frau ins Schleudern kam, gegen eine Leitschiene und in weiterer Folge gegen ein anderes Auto prallte. Die 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht, ihre 35-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt, die beiden Männer aus dem dritten Fahrzeug (70 und 21 Jahre alt) wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at