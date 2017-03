Mutmaßlicher Dealer festgenommen, Suchtmittel in Wohnung sichergestellt

Wien (OTS) - Beamte des Landeskriminalamtes Wien, AB05-EGS, wurden im Zuge von Ermittlungen im Suchtmittel-Milieu auf einen 25-jährigen mutmaßlichen Heroin-Dealer aufmerksam. Am 21. März 2017 um 21.30 Uhr konnten die Polizisten den Mann beim Verkauf von Heroin beobachten und festnehmen. In einer „Bunker-Wohnung“ des Mannes in Wien-Margareten wurden neben Verpackungsmaterial für den Straßenverkauf noch rund 1300 Gramm Heroin, Bargeld und rund 700 Gramm Streckmittel aufgefunden und sichergestellt. Er selbst zeigt sich geständig, in den letzten drei bis vier Monaten Heroin im Wert von ca. 13.000 Euro verkauft zu haben. Das Landeskriminalamt Wien, AB05-EGS führt die weitere Amtshandlung. Der 25-Jährige befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at