Schülerunion: Gratulation an Martina Tiwald zur Wahl zur neuen Vorsitzenden der BJV

Die ehemalige Bundesgeschäftsführerin der Schülerunion Österreich wurde zu einer der vier Vorsitzenden gewählt. Sie will sich für eine offene BJV einsetzen.

Wien (OTS) - Seit gestern, Donnerstag, sitzt zum ersten Mal in der Geschichte der BJV eine Vertreterin der Schülerunion im Vorsitz. Die 22-jährige Kärntnerin war bereits in den vergangenen zwei Jahren Teil des Vorstandes der Bundesjugendvertretung. Gemeinsam mit Julia Herr (SJÖ), Christian Zoll (JVP) und Derai Al-Nuaimi (MJÖ) wird sie die BJV in Zukunft nach außen vertreten. ****

"Martina ist seit vielen Jahren ein wertvolles Mitglied unseres Vereins. Dass sie jetzt als erste Person aus der Schülerunion die spannende Aufgabe übernehmen darf, eine der Vorsitzenden der BJV zu sein, freut uns natürlich wahnsinnig. Wir wünschen ihr eine spannende Zeit!", so Michaela Oppitz, Bundesobfrau der Schülerunion.

"Ich bedanke mich für die Unterstützung meiner Organisation und freue mich sehr auf die Arbeit in den kommenden zwei Jahren gemeinsam mit den weiteren Vorsitzenden und dem Vorstand. Ich will als Vorsitzende alle Organisationen in unsere Arbeit einbinden und den Dialog suchen, um den Zusammenhalt zu stärken", sagt die neue Vorsitzende Martina Tiwald.

Fotos zur honorarfreien Verwendung: http://bit.ly/2ndGhOt

Mit mehr als 30.000 Mitgliedern ist die Schülerunion die größte Schülerorganisation Österreichs. Sie ist auf drei Säulen, "Aktion-Service-Vertretung", aufgebaut. Durch ihre Serviceangebote gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler und ihre Anliegen. Seit mehreren Jahren stellt die Schülerunion mit 26 von 29 BSV-Mandaten die Mehrheit in der Bundesschülervertretung (BSV) und den Bundesschulsprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Lara Berger

Pressesprecherin

0664/5070693

lara.berger @ schuelerunion.at