#NEOSLabTalk

Wer die EU liebt, muss sie kritisieren!

Wien (OTS) - EU-Skeptiker_innen gegen „glühende Europäer_innen“ - dazwischen gibt es im momentanen politischen Diskurs wenig. Konstruktive Kritik an der Europäischen Union hat fast keinen Platz mehr in den Debatten, ja oft nicht einmal mehr in den Medien. Gehört werden nur die, die am lautesten schreien.



Aber wer spricht für jene EU-Befürworter_innen, die möchten, dass die Union eine Gemeinschaft der Vernunft wird und die sich weder in blinde Lobeshymnen noch in Zerschlagungsfantasien verlieren wollen? Und wie kann man erreichen, dass die EU reformiert, verbessert und weiterentwickelt wird, ohne durch die eigenen Kritik die Ablehnung gegen die Union weiter zu befeuern?



Diese Fragen diskutieren wir bei einem #NEOSLabTalk mit:



Roswitha Doralt, Juristin und und ehemalige HBLA-Lehrerin für Europapolitik

Gerda Falkner, Politologin, Leiterin des Instituts für europäische Integrationsforschung an der Uni Wien

Philippe Narval, Geschäftsführer Forum Alpbach

Matthias Strolz, Klubobmann NEOS



#NEOSLabTalk: Wer die EU liebt, muss sie kritisieren!

Datum: 28.03.2017, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: NEOS Lab

Neubaugasse 64-66, 1070 Wien, Österreich

Url: https://lab.neos.eu/neos-events/neoslabtalk-wer-die-eu-liebt-muss-sie-kritisieren/

