#NEOSLabTalk

Philosophische & historische Wurzeln des Liberalismus

Wien (OTS) - Liberale Ideengeschichte: Im Zentrum des Liberalismus als Grundposition der politischen Philosophie, stehen das Individuum, seine Freiheit und Verantwortung, als auch die Frage, wie eine Ordnung der Freiheit aussehen kann. Gerade weil liberale Errungenschaften wie die liberale Demokratie, der Rechtsstaat oder Grundrechte zu Beginn des 21. Jahrhunderts verstärkt unter Druck geraten, will sich das NEOS Lab auf eine ideengeschichtliche Spurensuche begeben: was sind die Quellen, aus denen sich liberale Ideen speisen? Welche liberalen Ideen haben überdauert, welche gilt es zu hinterfragen? Und wie kann ein erfolgreicher liberaler Zugang zu Politik im 21. Jahrhundert gestaltet sein?



#NEOSLabTalk mit Rahim Taghizadegan und Ronald J. Pohoryles



Wo entstanden die ersten liberalen Ideen? Was bedeutete „Freiheit“ im historischen, philosophischen und politischen Kontext, und wie wandelte sich diese Bedeutung über die Zeit? Welche politische Rolle spielten Liberale, woher kommt dieses Etikett und wer ist darunter eigentlich einzuordnen?



#NEOSLabTalk: "Philosophische & historische Wurzeln des Liberalismus"

Datum: 29.03.2017, 18:30 - 20:30 Uhr

Ort: NEOS Lab

Neubaugasse 64-66, 1070 Wien, Österreich

Url: https://lab.neos.eu/neos-events/neoslabtalk-philosophische-historische-wurzeln-des-liberalismus/

