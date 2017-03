SP-Klubtagung Stadtentwicklung & Verkehr (2) – Bluma/Lindenmayr: Aktive Mobilität und E-Mobility gehören gefördert

Was gut für die Menschen und die Umwelt ist, ist auch gut für die Stadt

Wien (OTS/SPW-K) - Im Zuge der Präsentation des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr auf der Tagung des SPÖ-Rathausklubs widmete sich Gemeinderätin Susanne Bluma gestern der aktiven Mobilität. „Zufußgehen und Radfahren haben nicht nur positive Effekte für die individuelle Gesundheit und Fitness“, erläutert Bluma. „Es wird auch der öffentliche Raum belebt.“

In den letzten Jahren ist der Pkw-Verkehr in Wien um 13 Prozent zurückgegangen. Im selben Zeitraum verzeichneten die öffentlichen Verkehrsmittel einen Zuwachs von zehn Prozent. Die Radfahr-Quote stieg um vier Prozent. „Das ist gut, aber noch zu wenig“, stellt Bluma fest. „In Paris beträgt der Radfahr-Anteil 8 Prozent. Wir haben den Ehrgeiz, diesen Anteil am Modal Split noch zu erhöhen.“ Die FußgängerInnen sind indes um ein Prozent weniger geworden. Dafür macht Bluma das engmaschige Öffi-Netz verantwortlich.

Zwtl.: Menschen bewegen sich anders

Außerdem habe sich das Mobilitätsverhalten der Menschen geändert. Immer mehr tägliche Einkäufe werden zu Fuß erledigt – zudem boomt das Citybike. „Was ursprünglich für den Tourismus gedacht war, wird auch von den Wienerinnen und Wienern gut angenommen“, so Bluma. „Pro Jahr werden in Wien 250.000 Kilometer mit den Citybikes zurückgelegt.“ Dafür sei ein engmaschiges Netz an Stellplätzen notwendig. „Mehr Stellplätze kosten natürlich Geld“, erklärt die Gemeinderätin. „Es ist eine politische Entscheidung, ob wir das Netz auf Floridsdorf und die Donaustadt erweitern.“ Wege mit dem Rad zurückzulegen liegt auch links der Donau immer mehr im Trend. Die beiden „lido“-Bezirke präsentierten jüngst eine eigene Radkarte.

Die Politik könne die Voraussetzungen für mehr aktive Mobilität schaffen, betont Bluma: „39 Prozent der Menschen gehen täglich zu Fuß. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, damit zu Fuß gehen noch attraktiver wird.“ Gemeint sind damit Erdgeschosszonen, helle und sichere Wege und Annehmlichkeiten wie Sitzgelegenheiten. „Bis 2025 wollen wir sieben neue Flaniermeilen errichten“, so Bluma. „Diese Straßenverbindungen quer durch die Bezirke sollen die Qualität des Zufußgehens steigern.“

Zwtl.: Rahmenbedingungen für die Bedürfnisse aller schaffen

Mobilität sollte im Sinne der Menschen sowie der Umwelt sein. Die Stadt Wien schaffe Rahmenbedingungen, die die Mobilitätsbedürfnisse aller – sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr – abdecken. Das hielt Siegi Lindenmayr im Zuge der gestrigen SPÖ-Klubtagung fest.

„Der Energieverbrauch ist im Verkehrsbereich, vor allem im Bereich des PKW-Verkehrs, von 1995 bis 2013 um 50 Prozent gestiegen. In keinem anderen Bereich hat es derartige Zuwächse gegeben. Deshalb kommt der Mobilität besondere Bedeutung zu“, so Lindenmayr weiter.

Im Fachkonzept der Mobilität als auch in der Elektromobilitätsstrategie der Stadt Wien seien daher umfassende Ziele und Maßnahmen definiert worden, die den Weg zu einem Mobilitätssystem der Zukunft ermöglichen. „Die CO2-Emissionen und der Energieverbrauch sollen bis 2025 um 20 Prozent sinken. Die Stadt Wien bekennt sich in diesem Zusammenhang zum öffentlichen sowie der Steigerung des Rad- und Fußverkehrs“, sagte Lindenmayr. Möglich sei dies vor allem durch den Einsatz von E-Bussen, Elektrofahrrädern und E-Taxis. In Wien gebe es bereits zwölf E-Busse, sieben kämen noch hinzu.

Zwtl.: Wien muss weiter in öffentliche Elektromobilität investieren =

Seit März 2016 seien in Wien die ersten Elektro-Taxis unterwegs. Bis 2018 wolle man diese schrittweise ausbauen. Dann sollen rund 250 eTaxis für die WienerInnen im Einsatz sein.

„Durch ein innovatives Konzept mit speziellen Schnellladestationen und Gratisstrom für E-Taxis bis Ende 2017 bietet die Stadt in Kooperation mit Wien Energie die nötige Infrastruktur“, freute sich Lindenmayr.

Wien müsse auch in Zukunft in öffentliche Elektromobilität investieren. „Wir wollen den Menschen die Möglichkeit bieten, jenes Fortbewegungsmittel auswählen zu können, das am besten für sie passt. Wenn’s umweltfreundlich ist, umso besser“, so Lindenmayr.

