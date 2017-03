Montag: Diskussion “Frauen, Flucht, Gewalt” – Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben im ega

Wien (OTS/SPW) - Am Montag, dem 27. März 2017 wird im ega über die besondere Situation geflüchteter Frauen und Mädchen diskutiert. Seit Sommer 2015 sind hunderttausende Menschen vor dem Krieg in Syrien nach Europa geflohen; die Hälfte davon Frauen und Kinder. Sexuelle Gewalt, Zwangsheirat, Zwangsprostitution und Frühehen sowie Übergriffe in den Unterkünften und Aufnahmeländern sind für viele Frauen alltägliche Erfahrungen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Betroffene Frauen haben Angst, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Organisationen wie "footprint", "refugees for refugees", "Solwodi" oder "RESTART Austria" arbeiten eng mit betroffenen Frauen zusammen und geben ihnen, neben Sicherheit und Versorgung, neue Perspektiven.****

Es diskutieren:

Hannah-Isabella Gasser, footprint

Heide Hammer, Philosophin, Refugee Convoy, Queer Base

Anna Mayrhofer, Leitung der Schutzwohnung Solwodi

Carolina Urrea Herrera, refugees for refugees

Raffaela Daboval, RESTART Austria

Moderation: Petra Bayr, SPÖ-Nationalratsabgeordnete, Bereichssprecherin für Globale Entwicklung

Eröffnet wird der Diskussionsabend von LAbg. Nicole Berger-Krotsch, Wiener SPÖ-Frauensekretärin.

Anmeldung unter:

Tel.: 01 589 80/423

Mail: barbara.mithlinger@ega.wien

Über „femmes globales“:

Die von den Wiener SPÖ Frauen, dem Karl-Renner-Institut, der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Petra Bayr und dem ega initiierte Veranstaltungsreihe „femmes globales“ setzt sich zum Ziel, verschiedene frauenspezifische Themen mit nationalen und internationalen Expertinnen zu diskutieren.

Vernissage zum Thema Flucht bis 5. Mai 2017 im ega

Parmis ist eine iranische Künstlerin und engagiert bei RESTART Austria. Im Oktober 2016 präsentierte sie ihre Werke im Rahmen einer Ausstellung im Museumsquartier Wien. Fatemeh Mohammadi stammt aus Afghanistan und kam Ende 2015 nach Österreich. Durch ihre Bilder möchte sie all ihre Freude und Traurigkeit zeigen, mit den Betrachtern ihre Ideen und Ansichten von der Welt teilen.

Ausstellungsdauer bis 5. Mai 2017, Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 16.00 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen! (Schluss)

Datum: 27.03.2017, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: ega

Windmühlgasse 26, 1060 Wien, Österreich

Url: ega.wien

