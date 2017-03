Junge ÖVP: Christian Zoll als BJV-Vorsitzender wiedergewählt

Christian Zoll vertritt die Junge ÖVP auch weiterhin im Vorsitzteam der BJV

Wien (OTS) - Im Rahmen der Vollversammlung der Bundesjugendvertretung am 23. März 2017 wurde Christian Zoll von der Jungen ÖVP zum zweiten Mal in das Vorsitzteam der Bundesjugendvertretung gewählt. Der 23-Jährige Vorarlberger engagiert sich bereits seit einigen Jahren in der Politik und ist seit Jänner 2015 Mitglied im Bundesvorstand der Jungen ÖVP. Seit März 2015 ist er bereits Vorsitzender in der Bundesjugendvertretung und setzt sich dort für die Anliegen und Interessen der österreichischen Jugendlichen ein.

"Mein Ziel für die nächsten zwei Jahre ist es, die BJV breiter aufzustellen und zu einer Interessensvertretung für alle Jugendlichen in Österreich zu machen. Gemeinsam mit meinen Kollegen im Vorsitzteam und dem Vorstand möchte ich den Jugendlichen in Österreich eine starke Stimme verleihen und so einen wertvollen Beitrag zur Jugendarbeit in unserem Land leisten", so Christian Zoll.

Auch JVP-Bundesobmann Sebastian Kurz ist über die Wiederwahl Christian Zolls erfreut. "Ich gratuliere Christian Zoll zu seiner Wiederwahl in das Vorsitzteam der Bundesjugendvertretung. Durch sein langjähriges Engagement in der Jungen ÖVP und der BJV konnte er bereits viele Erfahrungen in der Jugendpolitik sammeln und ist somit die beste Wahl für diese Aufgabe. Ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner Funktion als Vorsitzender der BJV", so Sebastian Kurz abschließend.

