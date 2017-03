Generali Versicherung bei den Assekuranz Awards Austria 2017 im Spitzenfeld

Generali in drei Kategorien unter den Top 3. Hervorragende Leistungen in Gewerbe, Kfz-Kasko und betrieblicher Altersvorsorge prämiert.

Wien (OTS) - In gleich drei Kategorien zeichneten die österreichischen Makler die Generali Versicherung auch heuer wieder mit Top-Platzierungen bei den Assekuranz Awards Austria 2017 aus. Im Rahmen des Insurance Forums Austria in Rust wurden die begehrten Trophäen vom Österreichischen Versicherungsmaklerring vergeben.

„Unsere flexiblen Qualitätsprodukte mit optimalem Leistungsumfang und professionellem Service sind für unsere Partner in der Maklerschaft maßgebliche Kriterien, der Generali ihr Vertrauen auszusprechen und mit diesen hervorragenden Bewertungen zu honorieren. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen“, sagt Thomas Bayer, Leiter Unabhängige Vertriebe der Generali Versicherung, anlässlich der Preisverleihung.

Mit dem zweiten Platz in der Kategorie Gewerbeversicherung unterstreicht die Generali ihre langjährige Führungsposition in dieser Sparte. Dritte Plätze in der Kfz-Kasko-Versicherung und der betrieblichen Altersvorsorge komplettieren die Spitzenplatzierungen der Generali bei den Assekuranz Awards Austria 2017.

„Unsere innovativen, maßgeschneiderten Versicherungslösungen bieten Partnern und Kunden höchste Sicherheit und Flexibilität“, betont Sergius Kahr, Leiter der Abteilung VT-Motor/Rechtsschutz, und ergänzt: „Es freut uns sehr, dass die Generali als der Qualitätsversicherer am österreichischen Versicherungsmarkt wahrgenommen wird.“

„Die Stärkung und Verbesserung unserer Kooperationen steht auch in Zukunft im Fokus unserer Bemühungen“, gibt Thomas Bayer Einblick in die Strategie der Generali. „Mit motivierten MitarbeiterInnen, lokaler Präsenz und einem hohen Digitalisierungsgrad wird die Generali auch weiterhin als solider und verlässlicher Partner eine führende Rolle spielen“, bekräftigt Bayer.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung AG ist mit einem Marktanteil von rund 13 Prozent die drittgrößte österreichische Versicherungsgesellschaft und Marktführer in der Lebensversicherung mit laufender Prämienzahlung, in der Schaden-/Unfallversicherung, in der Kfz- und Rechtsschutzversicherung sowie in der Haushalt-/Eigenheimversicherung. 1,6 Millionen Kunden vertrauen auf die Finanzstärke, das dichte Vertriebsnetz sowie die hohe Kunden- und Serviceorientierung des Allspartenversicherers.

Die Generali Versicherung AG ist ein Unternehmen der Generali Group – eine unabhängige, italienische Unternehmensgruppe mit einer starken internationalen Präsenz. Sie wurde 1831 gegründet, gehört weltweit zu den führenden Versicherungsgruppen und ist in über 60 Ländern mit einem Prämienaufkommen von mehr als 70 Milliarden Euro im Jahr 2016 vertreten. Mit weltweit über 74.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 55 Millionen Kunden nimmt die Generali eine führende Position auf den westeuropäischen Märkten ein und gewinnt auch in Zentral- und Osteuropa sowie in Asien zunehmend an Bedeutung. Laut Rangliste der kanadischen Marktforschungsgesellschaft „Corporate Knights“ gehört die Generali Group 2017 zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt.

