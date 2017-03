Verleihung des Tourismuspreis Burgenland 2017

Tourismusgala: Wo man die Besten ehrte

Eisenstadt (OTS) - Gestern Abend wurde der „Tourismuspreis Burgenland 2017“ im Rahmen einer glanzvollen Gala in der „Hall of Legends“ am Weingut Scheiblhofer in Andau verliehen. Die Auszeichnung wurde von Burgenland Tourismus kreiert, um außergewöhnliche Leistungen in Hotellerie und Gastronomie sowie bei touristischen Institutionen und Verbänden hervorzuheben.

„Qualität vor den Vorhang“ hieß es, als Landeshauptmann Hans Niessl, Tourismuslandesrat MMag. Alexander Petschnig und Burgenland Tourismus Interim-Geschäftsführerin Raphaela Schaschl den Tourismuspreis Burgenland 2017 in drei Kategorien verliehen. Eine namhaft besetzte Fachjury ermittelte aus rund sechzig Einreichungen in den Kategorien „Chef/Chefin mit Herz“, „Kreativer Kopf“ sowie „Tourismuspionier“ die Landessieger. Keine leichte Aufgabe für die Jury, da die burgenländische Tourismusbranche viele interessante Projekte eingereicht und besonders hervorragende Persönlichkeiten nominiert hatte. Zusätzlich wurden die burgenländischen Lehrlinge der Österreichischen Lehrlingsstaatsmeisterschaften 2016 von Landeshauptmann Niessl, Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz und Landesrat Petschnig geehrt. Die Firma Blaguss Reisen sponserte Reisegutscheine für die Lehrlinge.

And the winners are...

Zum „Chef mit Herz“ wurde Roland Beck vom Birkenhof in Gols gekürt. Die familiäre Einbindung der Mitarbeiter zählt zum Erfolgsrezept des Betriebes und ist das Ergebnis für stolze 107 Mitarbeiterjahre, welche Familie Beck und ihre 20 Angestellten verbinden. In der Kategorie „Kreativer Kopf“ setzte sich Ronald Gollatz, MAS, mit seinem Projekt „Hannersberg - DER Hochzeitsberg in der Weinidylle Südburgenland“ durch. Er hat vorgezeigt, dass man mit Kreativität, Willen und Mut zu Innovation und Spezialisierung auch abseits der großen Tourismusorte sehr erfolgreich einen Betrieb führen kann. Kommerzialrat Bert Jandl, Generaldirektor des Hotels VILA VITA Pannonia in Pamhagen, gewann in der Kategorie „Tourismuspionier“ und wurde für sein Lebenswerk („Initiator des ersten burgenländischen Ökotourismuszentrums“) ausgezeichnet. Durch sein unermüdliches Engagement und seinen Einsatz für die burgenländische Tourismuswirtschaft hat er wesentlich zur Imagebildung des Burgenlandes beigetragen.

Landeshauptmann Hans Niessl würdigte den Einsatz der Preisträger:

„Der Tourismuspreis ist ein Beweis dafür, wieviel Innovation im Burgenland steckt! Er ist ein Dankeschön und eine Anerkennung für das Engagement und den Einsatz rund ums Wohl der Gäste. Die burgenländischen Tourismusbetriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Erfolgsfaktoren, die den heimischen Tourismus zum wichtigen Konjunkturmotor im Land und zum wertvollen Imageträger für das Burgenland in der Welt machen.

Auch Tourismuslandesrat MMag. Petschnig freute sich über den gelungenen Abend: „Die Verleihung der Trophäe hat Vorbildfunktion für alle touristischen Angebotsträger des Burgenlandes. Sie soll die Auseinandersetzung mit dem Thema „Qualitätsurlaub“ fördern, Anregung und Idee für die Weiterentwicklung des touristischen Angebotes bieten und so letztlich das Urlaubsland Burgenland stärken.“

Programm vom Feinsten

Als Dankeschön gab es Trophäen, die von der Edelserpetin-Werkstätte Habetler in Bernstein entworfen wurden. Greifbarer Dank sozusagen, über den sich die Gewinner gemeinsam mit 370 Gästen, darunter Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur, Sport und Society freuen konnten. Für den glanzvollen Rahmen der burgenländischen Oskar-Nacht sorgte eine künstlerische Darbietung der Seefestspiele Mörbisch, welche einen Vorgeschmack auf das diesjährige Stück „Der Vogelhändler“ bot. Die „Comedy Hirten“, die beliebten Ö3-Wecker Stimmenimitatoren, gratulierten mit einer witzigen Parodie, während Ball-Artist Christian Kerschdorfer, bekannt aus der ORF-Castingshow „Die große Chance“, das Publikum mit Fußball-Akrobatik unterhielt. Die „Pepe Allstar Band & Julie Leonheart“ umrahmte den Abend musikalisch und sorgte für gute Stimmung bis spät in die Nacht hinein...

