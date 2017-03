Henri Kirchhof neuer CTO der ZKW Group

Wieselburg (OTS) - Henri Kirchhof, 54, hat mit 22. März 2017 die Position des Chief Technology Officer bei der weltweit tätigen ZKW Group übernommen. Er folgt Jürgen Antonitsch, der nach 25 Jahren aus dem Unternehmen auf eigenen Wunsch ausscheiden wird, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.



CEO Oliver Schubert: „Henri Kirchhof ist ein Top-Experte in der Automobilindustrie mit langjähriger Erfahrung in der globalen Führung technischer Organisationen.“ Kirchhof war zuletzt als CTO bei der Tajco Group in Stuttgart tätig.





Über die ZKW Group:

Die ZKW Group ist weltweit einer der führenden Anbieter von Premium-Licht- und Elektroniksystemen. Über 7.500 Mitarbeiter entwickeln und produzieren wegweisende Lichtsysteme und Elektronikmodule für die globale Automobilindustrie. Die ZKW Group, mit Hauptsitz in Wieselburg, verfügt über insgesamt acht Standorte in Europa, Amerika und Asien. Im Jahr 2016 erwirtschaftete der Konzern einen Gesamtumsatz von 968,5 Millionen Euro. Die ZKW Group ist als Systemlieferant strategischer Partner der Automobilindustrie. Namhafte Hersteller wie AUDI, VW, BMW, Porsche, Daimler, Opel, Skoda, VOLVO Car, MAN, Scania Truck oder VOLVO Truck setzen auf Erfindungen und Innovationen der ZKW Group.



