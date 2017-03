ÖAMTC: Wiener Halbmarathon

Straßensperren im 21. und 22. Bezirk am Sonntag

Wien (OTS) - Mit Straßensperren und Umleitungen müssen Autofahrer laut ÖAMTC am Sonntag, 26. März, in Floridsdorf und in der Donaustadt rechnen. Grund: Halbmarathon.

Streckenführung:

Wagramer Straße (auf der stadteinwärts führenden Richtungsfahrbahn) -Arbeiterstrandbadstraße - Bahndammweg – Am Nordbahndamm - An der Oberen Alten Donau – Anton-Sattler-Gasse – Donizettiweg - Wagramer Straße bis zur Wende vor der Siebeckstraße.

Nach Informationen des ÖAMTC sind unter anderen folgende Sperren notwendig:

• Ab 04:00 Uhr: Sperre Wagramer Straße stadteinwärts ab Höhe Siebeckstraße. Umleitung über die Donaustadtstraße -Erzherzog-Karl-Straße. Freigabe etwa gegen 13:30 Uhr.

• Ab 07:00 Uhr: Die Wagramer Straße im Abschnitt zwischen der Arbeiterstrandbadstraße und der Erzherzog-Karl-Straße wird stadtauswärts als Gegenverkehrsbereich geführt.

• 08.00 bis 11.30 Uhr: Sperre Arbeiterstrandbadstraße zwischen Wagramer Straße und Bahndammweg.

• 08:00 bis 12:15 Uhr: Sperre An der Oberen Alten Donau zwischen Freytaggasse und Wagramer Straße.

Service: http://www.oeamtc.at/verkehrsservice

