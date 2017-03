„Fisch im Kongress 2017“: stimmungsvolles Ambiente und angeregte Diskussionen beim AK-Medienempfang

Linz (OTS) - Ob Trinkwassertest, Bildungsangebote, Arbeitsrechts-Tipps oder politische Forderungen für die Arbeitnehmer/-innen im Land – ohne Zeitungen, Radio- und Fernsehsender sowie Online-Medien würde die Arbeiterkammer Oberösterreich ihre Informationen nur schwer an ihre rund 600.000 Mitglieder bringen. Der gute Kontakt zu den heimischen Medien ist deshalb von zentraler Bedeutung. Einmal im Jahr lädt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer daher zum Medienempfang in die AK-Zentrale in Linz. Viele Journalistinnen und Journalisten folgten auch diesmal der Einladung.

Mehr als 120 Medienvertreter/-innen aus ganz Oberösterreich kamen Donnerstagabend in die AK-Zentrale am Linzer Volksgarten. Präsident Dr. Johann Kalliauer nutzte die Gelegenheit, sich bei den Journalisten/-innen für die gute Zusammenarbeit zu bedanken: „Die heimischen Medien sind für den Austausch der Arbeiterkammer mit ihren Mitgliedern enorm wichtig. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer informieren sich dort regelmäßig über jene Themenbereiche, in denen sich die Arbeiterkammer für sie stark macht.“ Der AK-Präsident verwies bei dieser Gelegenheit auch auf aktuelle Entwicklungen, wie etwa in den USA und der Türkei, und betonte, wie wichtig freie Medien für den Erhalt der Demokratie seien.

Die anwesenden Journalisten/-innen nutzten den Abend zum Austausch über aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen, für ein gemütliches Beisammensein und genossen das Fisch-Buffet, das auch heuer wieder Köstlichkeiten aus heimischen Gewässern bot.

