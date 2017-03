Eine Hublot Uhr im Ferrari Design Zur Feier des 70-jährigen Jubiläums von Ferrari - Hublot Techframe

Baselworld, Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Anlässlich des 70-jährigen Bestehens von Ferrari lancieren die italienische Marke und ihr Partner Hublot eine neue, einzigartige Kollektion.

Nach demselben Konzept, welches das Ferrari Design Centre für die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs heranzieht und geprägt von der Expertise von Hublot im Bereich der hohen Uhrmacherkunst, entstand die neue Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph und schlägt damit ein neues Kapitel in der Partnerschaft der beiden Marken auf. Die Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph gibt es in drei verschiedenen Ausführungen - King Gold, PEEK Carbon und Titanium -, und ist jeweils auf 70 Exemplare limitiert. Die Herzen der Uhrenliebhaber werden schneller schlagen.

Entworfen von Ferrari, gefertigt von Hublot. Nach diesem Konzept wurde die Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph konzipiert und gefertigt. Sie ist das Ergebnis einer Teamarbeit, die bei Ferrari in Maranello begann und in Nyon bei Hublot endete. Dieser neuen Linie in den Kollektionen von Hublot liegt die Idee zugrunde, die DNA von Ferrari - eine Kombination aus Kraft, Leistung und Vielseitig - wider zu spiegeln und gleichzeitig in der Manufaktur von Hublot hergestellt und perfektioniert zu werden. Sie zeigt die meisterhafte Fusion der zwei Welten: der Automobilindustrie und der Uhrmacherkunst.

Das Designkonzept von Ferrari

Die unter der Leitung des Chefdesigners Flavio Manzoni entwickelte und entworfene Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph erinnert an eines der überragenden Fahrzeuge, die in Maranello produziert werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Uhr nach demselben Designprozess geschaffen wurde, auf den Ferrari sich bei der Entwicklung eines neuen Sportfahrzeugs stützt. Den Ausgangspunkt für die Designer bildete das Hublot Uhrwerk, der "Motor" der Uhr, um das sie frei und ohne Vorgaben ein Hochleistungsgehäuse konzipierten. Wie bei einem Ferrari bietet auch hier die in der Welt der Uhrmacherei einzigartige Gitterstruktur eine maximale Stärke bei minimalem Gewicht.

"Das Design der Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph unterstreicht die Leistung der Uhr und jedes Bauteil hat eine ganz bestimmte Aufgabe", erklärt Flavio Manzoni. Die schwarze Struktur des Zifferblattes hält die Chronographenzähler und sorgt für eine perfekte Ablesbarkeit. Die Krone bei 4 Uhr, die durch einen Titaneinsatz mit schwarzer PVD-Beschichtung hervorsteht und von dem berühmten springenden Pferd geziert wird, schmälert größtmöglich die Maße der Uhr und unterstreicht den besonders aerodynamischen Look. Der rote Drücker, der dank seiner strategischen Anordnung auch beim Fahren problemlos bedient werden kann, optimiert die Ergonomie des Designs.

Schon jetzt ein Sammlerstück!

Als Ergebnis einer intensiven und einzigartigen Zusammenarbeit zwischen Fahrzeugdesignern und einer Uhrenmanufaktur läutet die Techframe Ferrari eine neue Ära in der Zusammenarbeit zwischen Ferrari und Hublot ein. Die auf jeweils 70 Exemplare limitierten und in drei Ausführungen - King Gold, PEEK Carbon und Titan -erhältlichen Uhren sind schon jetzt begehrte Sammlerstücke.

