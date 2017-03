Huawei erweitert Banking-Angebot mit dem Infosys Finacle Kernbankensystem auf KunLun

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Wie Huawei heute bekanntgab, wird die Infosys Finacle Kernbankenlösung auf Huawei KunLun verfügbar sein. Das Kombiangebot basiert auf Huaweis KunLun Mission Critical Server und Finacles Kernbankenlösung. Die Lösung bietet ein reichhaltiges Funktionsangebot und versetzt Banken in die Lage, Betriebskosten einzusparen, das Benutzererlebnis zu verbessern und die digitale Innovation innerhalb ihrer Organisation voranzutreiben.

Wandel und Innovation sind zwei heiß diskutierte Themen in der heutigen Finanzwelt. Die ideale IKT-Architektur trägt dazu bei, dass Banken Open-Source-Technologien wie Big Data und Cloud Computing voll ausschöpfen können. Finanzorganisationen profitieren damit von effizienten Anwendungen und können aus Innovationen den maximalen Geschäftsnutzen ziehen. Traditionell laufen Kernbankensysteme auf isolierten Architekturen mit kostenintensiven Infrastrukturen und potenziell niedriger Rendite (ROI). Isolierte Systeme können innovationshemmend sein und sich für Banken als Hindernis erweisen, wenn sie sich weiterentwickeln und für die Migration zu einem innovativen Open-Source-Ökosystem entscheiden. KunLun vereint auf perfekte Weise die Vorteile des x86-Ökosystems sowie die hohe Zuverlässigkeit, Leistung und Skalierbarkeit, die in unternehmenskritischen Umgebungen gefordert werden. KunLun glänzt mit Huaweis fortschrittlichem NC-Interconnect-Chip und RAS 2.0-Technologien (Reliability, Availability, Serviceability) und bietet unerreichte Zuverlässigkeit bei offenen Computingplattformen. KunLun und die Finacle Anwendungsschicht bilden zusammen eine überragende, hochverfügbare Lösung mit maximaler Servicebereitschaft, einem hohen Maß an Serviceeffizienz und einem beispielslosen Kundenerlebnis für Banken.

Wang Zhen, Vice President der Produktlinie IT Server bei Huawei, sagte: "Infosys Finacle ist einer der weltweit führenden Anbieter von Bankensoftware. Als global angesehener Anbieter von IKT-Infrastrukturen liefert Huawei Produkte und Lösungen, die in den verschiedensten Branchen breite Anwendung gefunden haben. Dieses neue Produktangebot kombiniert die beste Expertise und das tiefe Wissen der beiden Unternehmen und bietet mehr Angebotsvielfalt und einen besseren Nutzwert für die Finanzbranche."

"Huawei und Infosys haben seit Beginn ihrer strategischen Zusammenarbeit 2014 große Erfolge erzielt. Die gemeinsame Innovation mit der Finacle Kernbankenlösung wurde von der Branche angenommen", sagte Diana Yuan, President des Bereichs Enterprise BG Marketing and Solution Sales bei Huawei. "Wir werden auch weiterhin auf den Gebieten Cloud Computing, Big Data, Information und Kommunikation kooperieren, um Kunden innovative Lösungen mit höherem Differenzierungsgrad anzubieten, damit sie ihrerseits die Kunden beim digitalen Wandel unterstützen können."

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei unter www.huawei.com.

Rückfragen & Kontakt:

für Medien:

Zane Zhang

+86-755-2842-8074

Zhangren90 @ huawei.com