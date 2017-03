Vision Zero für mehr Verkehrssicherheit

ADAC e.V. und Reifenhersteller Continental - Kooperation für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland

Wien, (OTS) - Der ADAC e.V. und Reifenhersteller Continental haben eine Kooperation für die Erhöhung der Verkehrssicherheit in Deutschland vereinbart. Dazu wird der Reifenhersteller unter anderem Partner von bundesweit insgesamt elf ADAC-Fahrsicherheitszentren (FSZ). Beide Partner sehen die Zusammenarbeit als ideale Ergänzung der eigenen Aktivitäten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an. Herzstück werden dabei Fahrsicherheitstrainings auf den FSZ für Kunden, Medien und Autofahrer sein, bei denen der Beitrag von modernen Continental-Sicherheitstechnologien wie zum Beispiel ESC und Premium-Reifen erlebbar gemacht wird. „Der ADAC ist für uns mit seiner ausgeprägten technischen Expertise in Sachen Fahrzeug-und Verkehrstechnik sowie den hochwertig ausgestatteten Fahrsicherheitszentren ein idealer Partner, um unser langfristiges Ziel Vision Zero Endverbrauchern, Kunden und Partnern erfahrbar zu machen. Wir werden uns dabei mit vereinten Kräften für Verkehr ohne Tote, Verletzte und Unfälle einsetzen. Natürlich wollen wir auch auf ganz einfache Möglichkeiten für mehr Sicherheit hinweisen, wie zum Beispiel die regelmäßige Kontrolle und Anpassung des Reifenfülldrucks sowie die Bedeutung einer ausreichenden Restprofiltiefe", erklärte Nikolai Setzer, der im Vorstand der Continental AG für die Division Reifen und den Konzerneinkauf verantwortlich zeichnet.

Weitere Informationen und Bilder:

https://www.continental-reifen.de/autoreifen/media-services/newsroom/

20170317-continental-wird-langfristiger-adac-partner

Informationen zu Vison Zero:

https://www.continental-reifen.de/autoreifen/media-services/visionzer

oworld

