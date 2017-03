Huawei und MetaSystem unterzeichnen Absichtserklärung zur Kooperation bei vernetzten Automobilen

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei und MetaSystem, ein Weltmarktführer bei Pay-As-You-Drive-(PAYD-)Versicherungen, haben am 20. März auf der CeBIT 2017 eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die auf der CeBIT 2017 unterzeichnete Absichtserklärung sieht vor, dass Huawei und die italienische MetaSystem gemeinsam Anwendungen für vernetzte Automobile entwickeln und verschiedene PAYD-Lösungen aus einer Hand für die Branche anbieten.

Die rasante Entwicklung der IoT-Branche bietet immer neue Marktchancen, und vernetzte Automobile sind keine Ausnahme. Huawei plant im Rahmen der Zusammenarbeit mit MetaSystem die Entwicklung und Transformation der Connected-Car-Branche voranzubringen, den Automobilsektor beim digitalen Wandel zu unterstützen und ein vollwertiges Connected-Car-Erlebnis zu ermöglichen.

Die Absichtserklärung legt den Plan der beiden Unternehmen dar, wie Kunden mit PAYD-Lösungen aus einer Hand aus einer Hand versorgt werden sollen: durch Integration der Connected-Car-Geräte und -Anwendungen von MetaSystem mit der OceanConnect IoT-Plattform von Huawei. Zudem haben sich Huawei und MetaSystem auf die Entwicklung verschiedener Connected-Car-Anwendungen und die Förderung innovativer Entwicklungsvorhaben verständigt, indem das offene Modell der OceanConnect-Plattform genutzt wird.

"Für die IoT-Branche wird eine glanzvolle Zukunft mit riesigem Geschäftspotenzial vorhergesagt. IoT wird aber nur dann zur Erfolgsgeschichte, wenn die Anstrengungen vor- und nachgelagerter Partner gebündelt werden. Durch die Kooperation mit MetaSystem können wir mit unserer OceanConnect IoT-Plattform bessere Connected-Car-Anwendungen für die Branche bereitstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, um vielfältige IoT-Anwendungen für die Industrie und Nutzer anzubieten", sagte Zhang Xiwei, VP der Produktlinie Cloud Core Network bei Huawei.

Giuseppe Simonazzi, CEO von MetaSystem, unterstrich, dass herkömmliche Verbrennungsmotoren immer mehr durch Hybrid- oder Elektromotoren verdrängt werden. Darüber hinaus gewinnt das Konzept "Vehicles as a Service" (VaaS) immer mehr an Beliebtheit, wodurch die Nachfrage nach Sensoren und anderer Bordausstattung wächst. "Huawei ist der weltweit führende Anbieter von innovativer IKT-Infrastruktur, während MetaSystem auf Automobilelektronik und Telematikanwendungen spezialisiert ist. Ich bin überzeugt, dass unsere Partnerschaft jetzt das ganze Rüstzeug hat, um auf dem Weltmarkt dauerhaft erfolgreich zu sein", so Simonazzi.

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei unter www.huawei.com

Rückfragen & Kontakt:

für Medien

Selina Xing

+86 755 8924 7615

xingziyue @ huawei.com