Markenrelaunch bei Oikos von Danone: Neue Sorte, Design und Markenbotschafterin

Wien (OTS) - Seit Anfang März 2017 ist die Neuauflage der Joghurts griechischer Art im Handel erhältlich: Zusätzlich zum Verpackungsdesign wurde das Format verändert und die Marketingstrategie neu aufgesetzt. Oikos Heidelbeere wird ab Mai das Sortiment ergänzen.

Im Zentrum der aktuellen Marketingkampagne steht seit dieser Woche eine „typisch griechische Oma“, die als Markenbotschafterin auf sämtlichen Kanälen positioniert wird. Zum Einsatz kommt die neue Oikos-Botschafterin primär im TV und im Online-Bereich. Um die Aufmerksamkeit für das neu adaptierte Oikos am Point-of-Sale zu steigern, werden zusätzlich Verkostungen und Sampling-Aktionen durchgeführt.

Neue Sorte ab Mai 2017

Oikos ist ein cremiges Joghurt griechischer Art, das ein besonderes Genuss-Erlebnis garantiert. Neben der Sorte Natur, die sich in Österreich einer sehr großen Beliebtheit erfreut, ist Oikos mit den beiden Geschmacksrichtungen Erdbeere und in Zukunft Heidelbeere erhältlich. Das Packungsformat wurde auf eine kompakte 2-Stück-Packung angepasst. „Oikos Joghurt punktet mit einem neuen Format und einer weiteren Fruchtsorte am österreichischen Markt und geht so noch stärker auf die Kundenbedürfnisse ein“, erklärt Krzysztof Kuder, Marketingdirektor von Danone.

