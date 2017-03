Kürbiskernöl-Prämierung 2017: Ein besonderer Jahrgang mit internationalem Fokus

Titschenbacher: Bestes Zeugnis für Produzenten - Internationale Nachfrage steigt

Graz (OTS) - "Obwohl es im Vorjahr der Wettergott mit den Kürbisbauern anfänglich nicht nur gut gemeint hat, ist das steirische Kürbiskernöl g.g.A. von bisher unvergleichbarer Meisterqualität - es hat in Geschmack, Farbe und Duft alle Ingredienzen für einen besonderen Jahrgang", freut sich Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark. Dieses bisher beste Zeugnis stellt die Landesprämierung 2017 den heimischen Kürbiskernöl-Produzenten und Ölmüllern aus. Heuer zeichnet sich steirisches Kürbiskernöl g.g.A. mit einem satten Grünton, einem mild- bis kraftvoll-nussigen Geschmack und außergewöhnlich feinen, röstfrischen Duftaromen aus.



Auch die Bilanz der Landesprämierung 2017 kann sich mehr als sehen lassen: 500 Produzenten stellten sich dem Qualitätswettbewerb, 429 davon erhielten die hohe Auszeichnung "Prämierter steirischer Kernölbetrieb 2017". Und die Hälfte der Ausgezeichneten, exakt 215 Produzenten, haben sogar die Höchstpunkteanzahl erreicht. "Qualität in Spitze und Breite haben Produzenten sowie Ölmüller durch ihre anspruchsvolle und harte Arbeit eindrucksvoll erreicht", lobt Titschenbacher. Bei der Landesprämierung wird Kürbiskernöl auf Herz und Nieren getestet: Nach der strengen Laboranalyse durch ein unabhängiges Lebensmittelinstitut testete die 50-köpfige Expertenjury bei einer Blindverkostung die eingereichten Öle auf Farbe, Mundgefühl, Geschmack und Reintönigkeit, was drei Tage beanspruchte.



Mit Top-Qualität auch international erfolgreich



"Die internationale Nachfrage nach Steirischem Kürbiskernöl g.g.A. steigt weiter. Der Exportanteil liegt bereits bei 40% oder 1,2 Mio. l", hebt Titschenbacher hervor. Die Ausfuhren sind seit 2010 um 10% gewachsen, einzelne Vermarkter verkaufen bereits mehr als die Hälfte des Steirischen Kürbiskernöls g.g.A. außerhalb Österreichs. Andreas Cretnik, Geschäftsführer der Gemeinschaft steirisches Kürbiskernöl, konkretisiert: "Der asiatische Raum mit Südkorea und Taiwan entwickelt sich gut, auch der Iran hat die Türen geöffnet und in Kanada gibt es bereits mehr als 100 Spezialitätengeschäfte, die Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. anbieten. Ein besonderer Fokus wird derzeit auf den US-amerikanischen Markt gelegt."



Der Export-Löwenanteil geht allerdings nach Deutschland, auch die Schweiz, Frankreich und die Beneluxstaaten sind wichtige Abnehmer. Gut entwickelt sich auch der Heimmarkt. 2016 stieg der Absatz um knapp 5% oder 200.000 Flaschen. Erfreulich ist, dass der Lebensmittelhandel bereits zwei Drittel seines Angebotes mit Steirischem Kürbiskernöl g.g.A. deckt und jenes der bäuerlichen Direktvermarkter vermehrt Platz in den Regionalecken der Handelsketten findet.



Wettergott hat es 2016 nicht nur gut gemeint - Ausblick 2017



"Das Kürbisjahr begann im Vorjahr mit massiven Frostschäden auf 2.000 ha, wovon 1.000 ha nachgebaut wurden. Weitere 4.000 ha wurden von Hagel bis hin zu Totalausfällen geschädigt. Auf den restlichen Flächen erzielten die Kürbisbauern aber gute Kernerträge von außerordentlicher Qualität", bilanziert Franz Labugger, Obmann der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl. Und weiter: "Durch die Ausweitung der Kürbisanbauflächen konnten die durch Frost und Hagel verursachten Einbußen unterm Strich leichter verkraftet werden." Wegen der strengen steirischen Fruchtfolgeregelung erwartet Labugger für 2017 rückläufige Anbauflächen. Er erläutert: "Da diese Entwicklung vorhersehbar war, haben wir im vergangenen Jahr die Reserven etwas erhöht, damit die Versorgung mit Steirischem Kürbiskernöl g.g.A. trotz der Flächenreduktion gewährleistet werden kann."



Begleitende Weiterbildung besonders wichtig



"Die Top-Qualität in Spitze und Breite ist nur durch eine begleitende Weiterbildung möglich", unterstreicht Titschenbacher. Dazu gehören für die 1.200 Produzenten die Kürbisfachtage und Feldbegehungen ebenso wie spezielle Weiterbildungsveranstaltungen zu den Themen Anbau, Kulturpflege, Waschen, Trocknen, Lagern, Hygiene und Qualität sowie Sensorikschulungen.



15 Mal die hohe Auszeichnung "Prämierter Steirischer Kernölbetrieb"



20 Produzenten haben bereits 15 Mal die hohe Auszeichnung "Prämierter Steirischer Kernölbetrieb" erreicht. Zum Beispiel der Familienbetrieb Pein in Mureck und die Ölpresse Lorenz. Claudia Pein: "Unsere konsequente und penible Qualitätsarbeit vom Acker über die Ernte bis hin zur Trocknung und Lagerung schätzen auch unsere Kunden. Wir freuen uns sehr, dass wir diese hohe Auszeichnung 15 Mal hintereinander zuerkannt bekommen haben." Familie Lorenz: "Nur das gute Zusammenspiel von bester Kernqualität mit viel Fingerspitzengefühl beim Pressen bringt erstklassiges Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. in die Flasche. Zu unserer großen Freude ist uns dies 2017 bereits zum 15. Mal gelungen."



Geplante Aktionen 2017



"Auch 2017 haben wir rund um das Kürbiskernöl wieder einige Überraschungen geplant. So erscheint in Kürze das Wimmelbuch für unsere kleinen Konsumenten und auch Conny Hütter wird für Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. wieder die Werbetrommel rühren. In Planung sind auch neue Sujets, ein Radio-Spot und sogar ein TV-Spot", verrät Cretnik. Dazu wird im Sommer wieder die Ice-Surprise-Tour quer durch Österreich führen. Auch weitere Kooperationen im Sportbereich sind geplant: In den kräfteraubenden Sportarten American Football und Eishockey wird das grüne Gold als Motor für Spitzenleistungen positioniert. Im Herbst findet wieder der große Erlebnistag in Stainz statt und den krönenden Abschluss bildet dann das Steirische Kürbiskernölchampionat in Bad Gleichenberg. (Schluss)













