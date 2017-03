ARGE ÖVV – Österreichs Öffis unter einem gemeinsamen Dach

Österreichs Verkehrsverbünde ziehen an einem Strang für die Interessen der Fahrgäste

Wien (OTS) - Der öffentliche Verkehr in Österreich wird maßgeblich durch die sieben heimischen Verkehrsverbünde gesteuert und geprägt. Diese regionalen Kompetenzzentren stehen für verkehrsplanerisches Know-how und einen lösungsorientierten Zugang zu den Herausforderungen im Öffentlichen Verkehr. Statt zentralistischer Ineffizienz und bürokratischen Überbau setzen die Verkehrsverbünde auf Nähe zum Kunden und schlanke Strukturen. Dabei wird an einem Strang gezogen, wo es gilt, für überregionale Problemstellungen Lösungen zu erarbeiten und diese zu koordinieren: Die ARGE ÖVV als Zusammenschluss aller österreichischen Verkehrsverbünde bildet das gemeinsame Dach für einen effizienten, kundenfreundlichen Öffentlichen Verkehr in Österreich.

Der erste Zusammenschluss österreichischer Verkehrsverbünde erfolgte bereits 2009 unter dem Namen Kooperationsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsverbünde (KGÖVV). Zielsetzung war die mittlerweile erfolgreich umgesetzte Vereinheitlichung der Fahrplandaten und ein gemeinsames Routing unter dem Dach der Verkehrsauskunft Österreich VAO GmbH (VAO). Dank der frühen Initiative können heute alle Verkehrsteilnehmer auf eine einheitliche, multimodale online-Verkehrsauskunft zugreifen, die nicht nur sämtliche Öffi-Fahrpläne berücksichtigt, sondern auch Echtzeitinformationen sowie Mobilitätsdaten anderer Partner wie beispielsweise die Bundesländer, OEAMTC, ASFINAG und ÖBB. Mit der Gründung der ARGE ÖVV im Jahr 2012 erfolgte der nächste wichtige Koordinierungsschritt der heimischen Verbünde. Gründungsmitglieder waren: Verkehrsverbund Ost-Region (VOR, Wien, Niederösterreich, Burgenland), Oberösterreichischer Verkehrsverbund (OÖVV), Salzburg Verkehr (SVV), Steirischer Verkehrsverbund (Verbundlinie), Verkehrsverbund Tirol (VVT), Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV). Als Gesellschafter der VAO ist die ARGE ÖVV seit 2015 der Impulsgeber für eine professionelle, einheitliche Verkehrsauskunft für ganz Österreich. Mit dem Beitritt der Kärntner Linien Anfang 2017 umfasst die ARGE ÖVV nunmehr alle österreichischen Verkehrsverbünde und ist gemeinsamer Ansprechpartner für überregionale Belange im heimischen Personennah- und Regionalverkehr. Das Präsidium setzt sich aus den Geschäftsführern Mag. Wolfgang Schroll (VOR) und Dr. Christian Hillbrand (VVV) zusammen. Die Geschäftsleitung hat Mag. Stefan Mayr inne.

Rückfragen & Kontakt:

ARGE ÖVV

Mag. Stefan Mayr

Mail.: office @ arge-oevv.at

Tel.: 01 955 55 1111