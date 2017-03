Dutch Design in Blumen bei Eröffnung Keukenhof

Die 68. Keukenhof Ausstellung wurde offiziell eröffnet. Die offizielle Eröffnung stand im Zeichen von Dutch Design und dem neuen Eingangsgebäude. Im Park blühen bereits jetzt mehr als 100 Tulpensorten. Der Frühling hat somit im blühenden Keukenhof tatsächlich angefangen. Keukenhof ist der Ort, um diesen Frühling Millionen Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und andere Zwiebelblumen zu bewundern.

Dutch Design in Blumen

Das Keukenhof Thema 2017 ist "Dutch Design. Niederländische Designer sind weltweit bekannt für ihre führenden Ideen im Bereich der Mode, Grafik-Design, Bau und Möbeldesign. Sie sind die Inspiration für das Thema dieser Keukenhof Saison. Dutch Design ist im Blumenzwiebelmosaik zu finden, einer der Höhepunkte des Themenjahres.

Darüber hinaus stehen die Blumenausstellungen im Oranje Nassau Pavillon ganz im Zeichen von Dutch Design. Einer der Inspirationsgärten ist dem Thema gewidmet und die Orchideen und Anthurien Ausstellung im Beatrix-Pavillon wird von Mode- und Möbeldesign unterstützt.

Neues Eingangsgebäude im Einsatz

Nach Jahren der Vorbereitung kommt das neue Keukenhof Eingangsgebäude zum Einsatz. Ein wunderbarer Entwurf des weltbekannten Architekturbüros Mecanoo aus Delft.

Im Eingangsbereich befinden sich öffentliche Funktionen wie Kassen, Informationsschalter und Souvenirshop. Die natürlichen Materialien -Holz, Kupfer und Ziegel, verleihen dem Gebäude einen besonderen Charakter.

Keukenhof strebt auch weiterhin Qualitäts- und Serviceverbesserung für seine Gäste an. "Nach einem langen, kalten Winter feiern wir heute mit der Eröffnung von Keukenhof einen neuen Frühlingsbeginn. In den letzten Jahren hat Keukenhof eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Immer mehr Besucher finden den Weg zu uns. Der Park ist noch schöner geworden, mit Blüte vom ersten bis zum letzten Tag. Und wir haben stark in die Verbesserung der Parkeinrichtungen investiert", sagte Siemerink, Direktor Keukenhof.

Keukenhof ist ab Donnerstag, 23. März für die Öffentlichkeit geöffnet. Am 21. Mai, dem Schlusstag der 8 Wochen dauernden Saison, haben wieder mehr als 1 Million Besucher aus allen Teilen der Welt die Blumenausstellung besucht.

