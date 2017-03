Lotto: Jackpot mit 1,8 Millionen Euro am Sonntag

Doppeljackpot beim Joker – es geht um 600.000 Euro

Wien (OTS) - Die Präsentationsschiene des Lotto Ziehungstrichters war am vergangenen Mittwoch der einzige Ort mit den „sechs Richtigen“ 14, 23, 32, 38, 44 und 45. Denn auf einem Lotto Schein waren sie nicht angekreuzt, und auch der Computer hatte diese Kombination dermal nicht in seinem Quicktipp-Reservoir. Somit geht es am kommenden Sonntag um einen Jackpot, und all jenen, denen ein Sechser gelingt, winken rund 1,8 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer waren beim Fünfer mit der Zusatzzahl 33 erfolgreich. Ein Vorarlberger kreuzte seinen Gewinn im dritten von zwölf ausgefüllten Tippfeldern an, einem Salzburger verhalf der Zufallszahlengenerator mit einem Quicktipp im zehnten von zwölf Tippfeldern zum Erfolg. Beide erhalten dafür jeweils mehr als 51.300 Euro, und beiden fehlte die Zahl 44 zum Sechser.

Joker

Beim Joker geht der Jackpot in die nächste Runde, da es abermals keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat. Damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot, und dabei geht es um rund 600.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22.3.2017:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 746.590,50 – 1,8 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 51.328,10 86 Fünfer zu je EUR 1.302,10 220 Vierer+ZZ zu je EUR 152,70 3.758 Vierer zu je EUR 49,60 5.087 Dreier+ZZ zu je EUR 16,50 57.661 Dreier zu je EUR 5,80 202.239 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 14 23 32 38 44 45 Zusatzzahl: 33

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22.3.2017:

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 432.327,50 – 600.000 Euro warten 4 mal EUR 7.700,00 108 mal EUR 770,00 1.052 mal EUR 77,00 10.120 mal EUR 7,00 99.659 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 5 0 8 5 7

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at