Purple Shovel gibt Partnerschaft mit Inter Ordinance Inc. bekannt

Palm Bay, Florida (ots/PRNewswire) - Purple Shovel, LLC, ein Kleinunternehmen im Besitz von kriegsversehrten Veteranen (Service Disabled Veteran-Owned Small Business/SDVOSB) gab heute eine exklusive Vereinbarung mit Inter Ordinance Inc. bekannt, um die in Amerika hergestellten AK-47 des Unternehmens für Regierungskäufer anzubieten.

"Unsere Partnerschaft reagiert auf den wachsenden Bedarf unter Spezialstreitkräften nach nicht-standardisierten Waffen", sagte Benjamin Worrell, CEO von Purple Shovel. "Diese Waffen sind die bevorzugte Wahl unserer Alliierten aufgrund ihrer relativ niedrigen Kosten und einfachen Handhabung. Purple Shovel steht bereit, um diese Nachfrage mit hochwertigen, in Amerika gefertigten AK zu erfüllen."

Inter Ordinance Inc., der einzige amerikanische Hersteller des AK-47, bestätigte ebenfalls das starke Interesse ausländischer Regierungen an ihrem Produkt. "Es gibt eine enorme Nachfrage nach in Amerika hergestellten Produkten in der arabischen Welt", sagte CEO Ulrich Wiegand. "Sie erkennen die hohe Qualität unserer Gewehre und sind äußerst beeindruckt, dass wir die AK hier in den Vereinigten Staaten herstellen."

Mit der Unterstützung von Purple Shovel plant Inter Ordinance, die derzeitige Kapazität von ca. 2.500 AK pro Monat zu verdoppeln, um dem wachsenden Bedarf von Regierungskunden zu entsprechen. Das Unternehmen ist für den lokalen Wirtschaftsstandort ein bedeutender Faktor und hat die Aufmerksamkeit der Florida Space Coast Economic Development Commission (Ökonomische Entwicklungskommission für den Florida-Küstenbereich) gewonnen, die im letzten Jahr in Inter Ordinance investierte.

ÜBER PURPLE SHOVEL, LLC

Purple Shovel, LLC ist ein zertifiziertes Kleinunternehmen im Besitz von kriegsversehrten Veteranen (Service Disabled Veteran-Owned Small Business/SDVOSB), das im Jahr 2010 gegründet wurde, um Lösungen mit Mehrwert für eine Reihe von inländischen und internationalen Aufgaben bereitzustellen. Purple Shovel arbeitet auf dem gesamten Globus, um die richtigen Lösungen im besten Interesse des Kunden zu bieten. Die Fachkräfte von Purple Shovel verfügen über jahrzehntelange Praxiserfahrung in der Umsetzung von innovativen und achtsamen Programmen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und deren Erwartungen noch zu übertreffen. Purple Shovel spezialisiert sich auf herausragende internationale Logistik, Verbindungsaufbau von kommerziell-militärischen Beziehungen, Unterstützung weltweiter Stabilisierungsmissionen, strategische Beschaffung, Optimierung der Lieferkette, kommunales und kommerzielles wirtschaftliches Wachstum und die Sicherstellung humanitärer Unterstützung.

ÜBER INTER ORDINANCE INC.

Inter Ordinance Inc. ist der führende Hersteller von in Amerika gefertigten AK und AR. Seit über 20 Jahren unterstützt Inter Ordinance Kunden aus der ganzen Welt von Floridas Space Coast aus. Fast alle Mitarbeiter des Fertigungsteams von Inter Ordinance sind Veteranen oder Mitglieder der Nationalgarde der Vereinigten Staaten. Jede Waffe von Inter Ordinance wird von Hand gefertigt und einer Schießprüfung unterzogen, bevor sie ausgeliefert wird. Alle AK des Unternehmens werden von einer begrenzten Nutzungsdauergarantie gedeckt.

