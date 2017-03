Ferienbetreuung mit Mehrwert: Kinder Business Week und WIFI Kids Academy

St. Pölten (OTS) - Ferienzeit bedeutet für Eltern manchmal Kinderbetreuungs-Engpass – nicht so in Niederösterreich: die Kinder Business Week und die WIFI Kids Academy bieten ganze drei Wochen lang in St. Pölten und - heuer neu - eine zusätzliche Woche in Mödling ganztägige Betreuung für Mädchen und Burschen im Alter zwischen 7 bzw. 8 und 14 Jahren. Den Startschuss für dieses Ferienbetreuungsangebot gaben heute NÖ Familienlandesrätin Barbara Schwarz und WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

Kinder Business Week

Die Kinder Business Week (www.kinderbusinessweeknoe.at) von 17. bis 21. Juli im WIFI St. Pölten steht unter dem Motto „Entdecke das Geheimnis des Erfolges. Die Kids können sich zu bis zu zehn Kursen anmelden und sind von 7.30 bis 17 Uhr betreut, Mittagessen und Jause inklusive. Anmeldestart ist am 21. Mai, die Teilnahme kostenlos.

WIFI Kids Academy

Früh übt sich, wer ein Meister werden will! Die WIFI Kids Academy (www.noe.wifi.at/kidsacademy) richtet sich an Kinder/Jugendliche der Altersgruppen von 8-10 und 11-14 Jahren und findet ebenfalls im WIFI in St. Pölten (24.7. - 4.8.2017) und heuer erstmals auch in Mödling (7. - 11.8.2017) statt. Die Workshops können auch tageweise gebucht werden. Der Unkostenbeitrag beträgt pro besuchtem Tag 25 Euro, Verpflegung und Materialen sind inbegriffen.

NÖ LR Barbara Schwarz über Kinderbetreuung in den Ferien in NÖ und die Kinder Business Week von Land und Wirtschaftskammer NÖ:

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl: Bei der Kinder Business Week können Kinder eine Woche lang vollbetreut in Berufe hineinschnuppern. Warum ist es für Kinder wichtig, über Berufe Bescheid zu wissen?

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl über die WIFI Kids-Academy:

NÖ LR Barbara Schwarz, wie kann ich bei der Kinder Business Week dabei sein?

