Ladies Talk zu Innovation und Digitalisierung im Casino Baden

NÖ-Bauernbund-Direktorin Mag. Klaudia Tanner zu Gast bei Casinos Austria und Österreichische Lotterien Vorstandsdirektorin Mag. Bettina Glatz-Kremsner.

Wien (OTS) - Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien lud am Mittwoch, den 22. März 2017 zu einem spannenden Networking Abend ins Casino Baden. Beim traditionellen Ladies Talk war diesmal die NÖ-Bauernbund-Direktorin Mag. Klaudia Tanner zu Gast.

Im Gespräch ging es vor allem um Themen wie Innovation, Digitalisierung und neue Technologien in Traditionsbranchen wie der Landwirtschaft und traditionsreichen Unternehmen wie der Casinos Austria und Österreichischen Lotterien Gruppe. Ebenso war die Start-up-Kultur in Österreich, im speziellen die sogenannten Farm-ups in der Landwirtschaft und nicht zuletzt die Frauenquote und andere Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung in Unternehmen Thema.

Der Einladung zum Ladies Talk folgte ein interessiertes Publikum aus Niederösterreichs Politik und Wirtschaft. Die beiden Top-Managerinnen gaben interessante Einblicke in ihren beruflichen Werdegang, die spannenden Themen wurden nicht nur von den beiden Managerinnen eifrig diskutiert, sondern auch beim anschließenden Empfang.

Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von Cuisino, der Gastronomiemarke von Casinos Austria. Regionale Schmankerl der Fam. Gaupmann vom Kirschleitenhof, Weingebäck „der Bäckerin“ Denise Pölzelbauer sowie erlesene Weine der „Schwertführerinnen“ aus Sooß begeisterten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ein Bild zum Download finden Sie unter:

http://bit.ly/Ladies-Talk-2017-Casino-Baden

Rückfragen & Kontakt:

Casinos Austria AG

Martin Himmelbauer

Leiter Corporate Communications

+43/1/53440-31900

martin.himmelbauer @ casinos.at

www.casinos.at