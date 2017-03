Zehn Jahre Hubschrauberflug.de - Hubschrauber-Reisebüro feiert Jubiläum

Die internationale Vermittlungsagentur für professionelle Hubschrauberflüge wird zehn Jahre alt - Charterflüge, Rundflüge und Schnupperflüge für jedermann an mehr als 100 Standorten weltweit. "Hubschrauber sind unsere große Leidenschaft", sagt Hubschrauberpilot Mario Lang. "Jeder einzelne Start, jeder Flug begeistert mich aufs Neue. Ich habe das große Glück, dass ich mein einstiges Hobby erfolgreich zu meinem Beruf machen konnte. Heute lebe ich meinen Traum vom Fliegen, und es bereitet mir große Freude, andere Menschen einen Helikopterflug erleben zu lassen." 2003 absolvierte Lang in der Schweiz die Prüfung zum Privatpiloten. 2007 gründete er Helikopterflug.ch, bzw. Hubschrauberflug.de (https://www.hubschrauberflug.de). Heute betreibt der Pilot damit eines der größten Helikopter-Netzwerke in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben Starts zum "Hubschrauber selber fliegen" organisiert sein Team individuelle Charterflüge, Rundflüge, Schnupperflüge und Romantikflüge an mehr als 100 Standorten weltweit - unter anderem auch in New York und Las Vegas. Das Unternehmen ist außerdem exklusiver Vermittlungs-Partner für Hubschrauberflüge der weltweit bekannten Fluggesellschaft Air Zermatt.

"Im Vordergrund steht für uns immer die persönliche Beratung und Betreuung unserer Kunden", betont Lang. "Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zu vielen anderen Anbietern von Hubschrauberflügen: Wir sind unabhängig von bestimmten Standorten oder Helikopter-Typen." Die Berater im Team von Mario Lang sind Piloten und ausgebildete Fachkräfte. "Wir arbeiten nur mit professionellen Firmen und Piloten. Alle von uns vermittelten Helikopter sind erstklassig gewartet und für den kommerziellen Hubschrauber Einsatz zugelassen", sagt Lang. "Wir legen Wert auf einen vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden und unseren Flug-Partnern. Und auf Sicherheit: Nur erstklassige Qualität und persönliches Engagement der Anbieter von Hubschrauberflügen garantieren ein einzigartiges Flugerlebnis mit einem Höchstmaß an Sicherheit."

Eine Spezialität von Mario Lang sind individuelle Flugrouten, Routenbeschreibungen und Luftaufnahmen, unter anderem aus dem Hubschrauber heraus gedrehte 360-Grad-Videos:

Schweizer Alpen (https://www.youtube.com/watch?v=ztJCN4lZV2s&t=20s) Zugspitze (https://www.youtube.com/watch?v=ws7Xpr9gPFM&t=17s) Schloss Neuschwanstein (https://www.youtube.com/watch?v=3FEwIw41uYU) Großstädten wie München (https://www.youtube.com/watch?v=Vn5JkkdXDeA)

Interessenten können sich bei der kostenlosen Telefon-Hotline unter 0800 0700 130 zu Hubschrauberflügen weltweit beraten lassen.

Über Hubschrauberflug.de:

Der Verbund von Hubschrauberflug.de, Hubschrauberflug.at und Helikopterflug.ch ist der größte Vermittler für professionelle Rundflüge im deutschsprachigen Raum. Seit 2007 bietet das inzwischen 11-köpfige Team um Gründer Mario Lang Hubschrauberflüge an. Mit einem Umsatz von mehr als 2,7 Millionen Euro in 2016 ist das Unternehmen gesund aufgestellt. Für 2017 erwartet Inhaber Lang ein Wachstum um weitere 20 Prozent. Dabei steht der Ausbau des internationalen Partner-Netzwerks für Hubschrauberflüge im Vordergrund.

