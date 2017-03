Piramal Pharma Solutions ernennt Stuart E. Needleman zum kaufmännischen Leiter

Mumbai (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Solutions (PPS), Teil von Piramal Enterprises Limited, gibt die Ernennung von Stuart E. Needleman als kaufmännischen Leiter bekannt. PPS bietet seinen globalen Pharmazeutikkunden eine einmalige integrierte End-to-End-Serviceplattform an und Herr Needleman wird eine wichtige Rolle für das erfolgreiche Wachstum und die Umsetzung der PPS-Angebote spielen. Als kaufmännischer Leiter wird Herr Needleman dafür verantwortlich sein, alle globalen Aktivitäten bezüglich der Geschäftsentwicklung für die Servicebereiche voranzutreiben, die von Entdeckung bis zum kommerziellen Angebot für Arzneimittelwirkstoffe und Medikamente reichen.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/480020/Piramal_Pharma_Sol utions_logo_Logo.jpg ) Bei der Ernennung sagte Vivek Sharma, Geschäftsführer von Piramal Pharma Solutions: "Herr Needleman ist eine angesehene Führungsperson in der Vertragsdienstleistungsindustrie und hatte im Laufe seiner hervorragenden Karriere, die sich nahezu über drei Jahrzehnte erstreckt, bereits führende Positionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing sowie Betrieb inne. Seine Erfolgsbilanz, in vielen führenden globalen Unternehmen nachhaltiges Wachstum zu attraktiven Margen voranzutreiben, ist in der Branche sehr bekannt. Er hat auch erwiesene Erfahrung bei der Entwicklung nahtloser Lösungen, die Arzneimittelwirkstoffe und Medikamente integrieren. Wir sind hoch erfreut, ihn im Team zu haben und glauben, dass seine umfassende Erfahrung und Führungseigenschaften perfekt in unsere Kultur passen, während wir unsere strategische Vision umsetzen, 'bevorzugter Partner' für Firmen weltweit zu werden."

Zum Thema Vision für PPS fügte Herr Needleman hinzu: "PPS ist in vielen Ländern vertreten und hat eine beeindruckte Palette an integrierten Fähigkeiten, die es zu einem führenden Unternehmen bei der Vertragsentwicklung und Herstellung weltweit machen. Unsere Kunden senken weiterhin die Kosten und suchen daher zuverlässige Partner, die ihnen in vielen Bereichen der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung helfen können. In den letzten Jahren hat PPS sich auf die Entwicklung einer nahtlosen Lösung konzentriert, die Arzneimittelwirkstoffe und Medikamente integriert, und ist daher gut aufgestellt, von dem Branchentrend externer F&E- und kommerzieller Aktivitäten zu profitieren. Ich freue mich darauf, mit dem Team zu arbeiten und langfristige, nachhaltige und strategische Beziehungen zu unseren Hauptkunden aufzubauen."

Bevor Herr Needleman zu PPS gekommen ist, war er Präsident von Laurus Synthesis, einem Tochterunternehmen von Laurus Labs. Vor Laurus war er Präsident und Geschäftsführer von Aptuit und bekleidete in seinem früheren Arbeitsleben führende Positionen bei Cambrex, Oxford Asymmetry, ChiRex, Rhodia Pharma Solutions und Arch Pharmalabs. Er hat einen MBA und BSc. in Verfahrenstechnik vom Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Informationen zur Piramal Group

Piramal Group ist einer der führenden Großkonzerne Indiens und in den Geschäftsfeldern Arzneimittel, Finanzdienste, Informationsmanagement, Glasherstellung und Immobilien tätig. Sie wurde von Ajay Piramal gegründet und hat einen Marktwert von über 8 Mrd. USD. Unter dem Motto "Knowledge - Action - Care" strebt die Gruppe ein Ziel an:

"Doing Well and Doing Good". Der philanthropische Arm, die Piramal Foundation, betreibt Initiativen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Wasser in 21 Bundesstaaten in Indien.

Informationen zu Piramal Enterprises Limited

Als eines der größten diversifizierten indischen Unternehmen ist Piramal Enterprises (PEL) unter anderem im Pharmageschäft, Finanzsektor und Informationsmanagement tätig. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Konzernumsatz von PEL ca. 1 Mrd. USD, wobei 61 % der Umsätze außerhalb von Indien erzielt wurden.

Im Gesundheitsbereich ist PEL einer der führenden Anbieter für CRAMS (kundenspezifische Forschungs- und Herstellungsdienstleistungen) weltweit, ebenso wie im Intensivpflegesegment für inhalierbare und injizierbare Anästhetika. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine starke Präsenz im OTC-Segment in Indien.

Der Geschäftszweig für Informationsmanagement im Gesundheitswesen von PEL, Decision Resources Group, zählt zu den 20 führenden US-Marktforschungsunternehmen und bietet der Gesundheitsbranche Informationsdienstleistungen an.

In Finanzdienstleistungen stellt PEL durch seine Sparte Piramal Fund Management umfassende Finanzlösungen für Immobilienunternehmen bereit. Die Structured Finance Group (SFG) der Abteilung bietet auch Wachstumskapital auf hoher und mittlerer Ebene für verschiedene Unternehmen in vielen Sektoren, die ein integraler Bestandteil von Indiens starkem Wachstum sind. Die von diesen Unternehmen verwalteten Gesamtmittel belaufen sich auf 4,4 Mrd. USD. Das Unternehmen pflegt außerdem strategische Allianzen mit führenden globalen Fonds wie APG Asset Management, Bain Capital Credit und CPPIB Credit Investment Inc. PEL hat zudem langfristige Kapitalbeteiligungen im Wert von über 700 Mio. USD in der Shriram Group, einem führenden Finanzkonglomerat in Indien.

PEL wird an der Bombay Stock Exchange und der National Stock Exchange of India gehandelt.

Rückfragen & Kontakt:

PIRAMAL ENTERPRISES

Anlegerbeziehungen:

Hitesh Dhaddha

Kontakt: +91-22-3046-6444



Bhavna Sinyal

+91-22-3046-6570

E-Mail: investor.relations @ piramal.com



Unternehmenskommunikation:

Dimple Kapur

Kontakt: +91-22-3351-4269

E-Mail: dimple.kapur @ piramal.com



Paroma Bhattacharya

+91-22-3351-4099

paroma.bhattacharya @ piramal.com