Die Rückkehr der coolen Anwälte: "Suits" geht bei Fox ab 28. März in die sechste Staffel

Fox präsentiert die sechste Staffel der gefeierten Dramaserie "Suits" ab 28. März 2017

Die 16 neuen Episoden rund um die Anwaltskanzlei Pearson Specter Litt zeigt Fox immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen

In den Hauptrollen glänzen Gabriel Macht, Patrick J. Adams und Meghan Markle

Harvey Specter ist wieder da. Der coolste Anwalt der Fernsehlandschaft kehrt mit der neuen sechsten Staffel "Suits" am 28. März auf Fox auf die Bildschirme zurück. Die cleveren, messerscharfen Dialoge und die stets ungewöhnliche Handlung machen "Suits" zu einem der Publikumslieblinge unter den Serienfans. Es glänzt die erstklassige Besetzung rund um Gabriel Macht ("Bad Company"), Patrick J. Adams ("Lost"), Rick Hoffman ("The Day After Tomorrow") und Meghan Markle, die im wirklichen Leben derzeit als Partnerin von Prinz Harry für Schlagzeilen sorgt. Fox zeigt die 16 neuen Episoden immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen. Dabei hat der Zuschauer wie immer die Wahl zwischen der deutschen Sprachfassung und dem englischen Original.

Über Staffel 6:

Mike Ross (Patrick J. Adams) und Harvey Specter (Gabriel Macht) haben sich durch ihre Gegensätzlichkeit zu einem unschlagbaren Team entwickelt. Zu Beginn der sechsten Staffel sieht es für das Anwaltsduo jedoch finster aus: Um seine Kanzleikollegen zu retten, hat Mike einen Deal angenommen und tritt nun seine zweijährige Haftstrafe an. Dabei muss er sich vor allem erst an das raue Gefängnisleben gewöhnen. Durch sein Schuldeingeständnis sind seine Kollegen bei Pearson Specter Litt zwar straffrei davongekommen, doch die Kanzlei ist wie ausgestorben: Die Partner haben Harvey, Jessica, Louis, Donna und Rachel im Stich gelassen. Nun setzen die letzten Verbliebenen alles daran, das Geschäft allein über Wasser zu halten. Aber erst einmal müssen sie die unmittelbaren Folgen von Mikes Taten aufarbeiten... In neuen wiederkehrenden Rollen stoßen diesmal unter anderem Erik Palladino ("Emergency Room - Die Notaufnahme"), Paul Schulze ("Nurse Jackie") und Malcolm-Jamal Warner ("Die Bill Cosby Show") zum "Suits"-Ensemble. Entwickelt wurde die Serie von Aaron Korsh ("Alle lieben Raymond").

Sendetermine: - Die sechste Staffel "Suits" mit 16 Episoden ab dem 28.03.2017 dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Fox - Wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Originalton - Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar

