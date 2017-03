Einladung: Bilanz-Pressekonferenz von Helmut Mödlhammer

Wien (OTS) - In wenigen Tagen übergibt Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer die Funktion an seinen Nachfolger. Im Vorfeld dieser Wahl zieht der scheidende Gemeindebund-Chef Bilanz über 18 Jahre an der Spitze der kommunalen Interessensvertretung. Dabei kommt natürlich ein Ausblick in die Aufgaben und Herausforderungen für die Gemeinden und den Gemeindebund nicht zu kurz.

Zu dieser Pressekonferenz laden wir die Kolleg/innen der Medien sehr herzlich ein.

Datum: MONTAG, 27. März 2017, um 11:00 Uhr

Ort: Café-Restaurant Landtmann (Landtmann-Saal), Universitätsring 4, 1010 Wien

Ihr Gesprächspartner ist:

Helmut MÖDLHAMMER (Präsident des Österreichischen Gemeindebundes)

Wir freuen uns darauf, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

