EURpistrofi App - Griechenlands führende Kundenbindungsapplikation - kommt im zweiten Jahr in Folge in die engere Auswahl für die 2017 Loyalty Magazine Awards

Athen (ots/PRNewswire) - Eurobank, die zur Best Retail Bank in Griechenland für das dritte Jahr in Folge von der international anerkannten Fachzeitschrift World Finance gekürt wurde, gibt hocherfreut bekannt, dass "EURpistrofi App", die mobile Applikation für "EURpistrofi", das Kundenbindungsprogramm der Eurobank, in die engere Wahl für die 2017 Loyalty Magazine Awards für das zweite Jahr in Folge aufgenommen worden ist.

Eurobank und Warply - das führende Unternehmen in Mobile Loyalty & Payments - führten kürzlich die überarbeitete und verbesserte "EURpistrofi App" ein, und verstärkten damit die erfolgreiche fünfjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen.

Mit über 2,2 Millionen beteiligten Kredit- und Debitkarteninhabern und mit einem Netzwerk von über 7.500 angeschlossenen Händlern ist "EURpistrofi" das größte und bedeutendste Kundenbindungsprogramm in Griechenland. Was aber noch wichtiger ist: "EURpistrofi" ist das einzige Kundenbindungsprogramm auf dem griechischen Markt, das alle Debitkarten-Transaktionen einbezieht. Es ist transparent, einfach und leicht zu nutzen und bietet allen beteiligten Parteien Vorteile.

Zahlen sprechen für sich selbst: über 200.000 registrierte Nutzer und 80.000 aktive Nutzer machen "EURpistrofi App" jeden Monat zum Grundpfeiler des "EURpistrofi"-Kundenbindungsprogramms und leisten einen bedeutenden Beitrag zum Jahresumsatz der Bank.

Die Markteinführung der erneuerten "EURpistrofi App" ist eine Bekräftigung des Engagements der Eurobank, ihren Kunden innovative und digitale Dienstleistungen von hohem Nettowert zu bieten. Sie basiert auf der fünfjährigen Zusammenarbeit mit Warply und bietet die Vorteile beider Unternehmen: ein führendes Kundenbindungsprogramm und einen Anbieter von topaktuellen technologischen und digitalen Lösungen.

"EURpistrofi App" ist in Warply Engage Marketing Cloud integriert und wird durch eine Fülle von neuen und bahnbrechenden Eigenschaften bereichert, die ihren Kunden ein einzigartiges mobiles Erlebnis bieten. Insbesondere bietet die neue mobile Applikation:

Eine "Scan card"-Registrierungsfunktion, mit der eine Registrierung mittels eines Tastendrucks möglich ist.

Eine erweiterte Transaktionsanalyse, die einen Zugang in Echtzeit zu gesammelten / eingelösten Euros pro Transaktion über einen Zeitraum von 12 Monaten bietet.

Eine umgehende Benachrichtigung über demnächst auslaufende Euros, mittels einer speziellen Push-Nachricht.

Ein neues interaktives, leicht zu bedienendes Menü, das für den Benutzer personalisiert werden kann.

Einen fortlaufenden On-Boarding-Prozess, über die "Member get Member"-Funktion, mit der bestehende Kunden als "Botschafter" Freunde und Familienmitglieder anwerben können.

Aktualisierte interaktive Landkarten, mit denen Kunden über Google Maps zum nächstgelegenen Händler navigieren können.

Neue angereicherte Push-Benachrichtigungsmöglichkeiten (Videos, Bilder, umgehende Antwort usw.).

Der "EURpistrofi App" gelingt es, ihr Ziel der Bewahrung eines innovativen Charakters und der interaktiven Kommunikation mit ihren Kunden zu erreichen und diesen gleichzeitig Dienstleistungen von Spitzenqualität zu bieten, die für sie relevant sind.

