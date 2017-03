RUAG überzeugt erneut mit profitablem Wachstum

Bern (ots) - Der internationale Technologiekonzern RUAG erwirtschaftete 2016 mit CHF 1858 Mio. (Vorjahr CHF 1744 Mio.) den höchsten Umsatz seiner Geschichte. Weitere Höchstmarken konnten beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit CHF 151 Mio. (CHF 137 Mio.) sowie beim Auftragseingang mit CHF 2036 Mio. (CHF 1828 Mio.) erreicht werden. Der Anteil des zivilen Geschäfts gegenüber dem militärischen stieg auf 57%, und der Umsatzanteil im Ausland nahm leicht auf 63% zu.

Alle fünf Divisionen arbeiteten gewinnbringend und trugen zum positiven Konzernergebnis bei. Mit dem signifikanten Wachstum beim EBIT (+10.4%) und Umsatz (+6.5%) hat RUAG einen profitablen Wachstumskurs erreicht. Der rekordhohe Auftragseingang von CHF 2036 Mio. (+11.4%) liegt deutlich über dem Umsatz - das zeigt, dass das Jahresergebnis nicht einmalig ist, sondern vielmehr eine solide Basis für die weitere Unternehmensentwicklung markiert.

Im Berichtsjahr hat sich das zivile Geschäft auf 57% (55%) des Nettoumsatzes erhöht. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ist nach wie vor der wichtigste und grösste Einzelkunde von RUAG, der Anteil am Umsatz sank 2016 leicht auf 31% (32%). Der Umsatzanteil im Ausland stieg auf 63% (62%), wobei insbesondere Europa mit 46% (44%) und die Region Asien/Pazifik mit 4% (3%) zulegten.

Urs Breitmeier, CEO des RUAG Konzerns, sagte anlässlich der Bilanzmedienkonferenz: "Wirtschaftlich war 2016 für RUAG ein äusserst erfolgreiches Jahr. Die Umsetzung der profitablen Wachstumsstrategie wird hauptsächlich durch die zivilen Bereichen gesichert."

Einen markanten Anstieg verzeichnete RUAG bei den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die um 16.6% auf insgesamt CHF 171 Mio. (CHF 146 Mio.) beziehungsweise auf 9.2% (8.4%) des Konzernumsatzes stiegen. Der Personalbestand des Konzerns erhöhte sich per 31. Dezember 2016 um 571 auf 8734 Mitarbeitende. Rund 110 der zusätzlichen Stellen konnten dabei in der Schweiz geschaffen werden.

Der Cash Flow aus der Betriebstätigkeit ging 2016 leicht auf CHF 135 Mio. (CHF 145 Mio.), der Free Cash Flow auf CHF 56 Mio. (CHF 64 Mio.) zurück. Der Reingewinn nahm mit CHF 116 Mio. (CHF 117 Mio.) leicht ab, was auf die höhere Steuerquote, geringere Ergebnisse bei den assoziierten Gesellschaften sowie das tiefere Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat beantragt mit CHF 47 Mio. (47 Mio.) eine unveränderte Dividende. Diese liegt leicht über 40% des Konzernreingewinns.

Für das Geschäftsjahr 2016 publiziert RUAG erstmals einen digitalen Geschäftsbericht in Deutsch, Englisch und Französisch. Das spiegelt die Entwicklung des Konzerns, die geprägt ist von einer zunehmenden Digitalisierung in allen Bereichen. Nach wie vor werden Geschäftsberichte in Deutsch, Englisch und Französisch in reduzierten Auflagen und mit komprimierten Inhalten gedruckt. Der digitale Geschäftsbericht ist einsehbar via die Konzernwebsite www.ruag.com oder direkt unter https://annualreport.ruag.com/.

Rückfragen & Kontakt:

Jiri Paukert, Senior Manager Public Relations

jiri.paukert @ ruag.com / Mobile +41 79 758 47 77



Rita Baldegger, Chief Communication Officer

rita.baldegger @ ruag.com / Mobile +41 79 757 96 00