Viel NEUES im Hotel am See****Die Forelle

Mit neuem Aussehen startet Die Forelle am 7. April 2017 nach einer intensiven Bauphase in die Sommersaison.

Millstatt am See (OTS) - Mein Lieblingsplatz am See. Sommergenuss direkt am Wasser. 59 Zimmer bietet das Hotel am See****Die Forelle in Kärnten, das direkt am kristallklaren Millstätter See liegt. Komplett neu ab April 2017 ist der gastronomische Bereich. „Das Stefanie’s“ à la Carte Restaurant am See offeriert seinen Gästen neben Kärntner Klassikern, internationalen Spezialitäten und herzhaften Mehlspeisen vor allem fangfrischen Fisch aus der eigenen Reinanken-Fischerei, die einst schon als k&k Hoffischerei diente. Den Seeblick genießt man von der neuen großzügigen Terrasse mit Ober- und Unterdeck, in der gemütlichen Seelounge oder im stimmungsvollen Pavillon. Köstlich schlemmen lässt es sich außerdem bei Captain’s table und in der Kombüse, mit Tischen für 4 bis 10 Gäste.

Neu ist auch der Seminar- und Veranstaltungsbereich, der Platz für maximal 140 Personen bietet. Die drei Räume mit einer Gesamtgröße von 280 m² können einzeln oder komplett genutzt werden. Top-moderne Ausstattung, direkter Seeblick und individueller Komfort sind hier genauso eine Selbstverständlichkeit wie persönlicher und herzlicher Service. Ob Firmenfeier, Produktpräsentation oder Familienfest, das erfahrene Team des Hotels am See****Die Forelle plant und veranstaltet Events am See nach Wunsch.

Neben dem neuen Restaurant- und Veranstaltungsangebot verfügt das Hotel über einen eigenen Wellnessbereich „Seeoase“ mit Panoramahallenbad, Sauna, Dampfbad, Whirlpool und Ruheraum mit Seeblick. Eingebettet in einem 8.000 m² großen Hotelgelände kommen hier Gäste zudem in den Genuss eines eigenen Seezugangs mit Badestrand und Liegewiese mit Obstbäumen.



Kommen Sie also an im Hotel Forelle und fühlen Sie sich wie zu Hause. Nur noch viel besser.

Genießen Sie den Frühling AUSGIEBIG am See:

Wir schenken Ihnen eine Nacht! In der Zeit bis 12. April und von 18. April bis 24. Mai 2017 erhalten Sie bei einem Aufenthalt ab 3 bezahlten Nächten eine Nacht gratis dazu!

