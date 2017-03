Wien-Favoriten: Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Wien (OTS) - Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel in der Gudrunstraße. Ein 54-Jähriger hat sich am 22. März 2017 gegen 03.30 Uhr mit eine widerrechtlich erlangten Zutrittskarte Zugang in das Zimmer des Opfers verschafft. Als der schlafende Gast den Beschuldigten bemerkte, flüchtete dieser mit der Geldbörse samt Inhalt. Der 54-Jährige konnte von den Polizisten im Hotel angehalten und festgenommen werden.

