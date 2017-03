Casinos Austria als „Superbrand“ ausgezeichnet

Bewertung auf Basis von Konsumentenfeedback weist Casinos Austria als eine der besten Marken Österreichs aus.

Wien (OTS) - Casinos Austria zählt zu den profiliertesten Marken des Landes. „Zu jenen Marken, die ein hervorragendes Image aufgebaut haben und gegenüber Mitbewerbern wahrnehmbare Vorteile für die Konsumenten bieten.“ Bescheinigt hat dies das Superbrands Austria Brand Council, bestehend aus Fachexperten und Branchenkennern, welches Casinos Austria als eine der „Superbrands“ des Jahres 2017 ausgewählt hat. Die Ehrung verdeutlicht, dass das Unternehmen in Österreich geschätzt wird und Kunden die Sicherheit bietet, hervorragende Qualität zu erhalten.

Casinos Austria Generaldirektor Dr. Karl Stoss nahm das Zertifikat am 20. März von Superbrands Regional Director Mag. András Wiszkidenszky entgegen. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, zumal dem Auswahlverfahren eine fundierte Bewertung durch Verbraucher und Experten zugrunde liegt und sehen uns in der bisherigen Markenführung und Positionierung bestätigt“, so Generaldirektor Stoss.

Superbrands ist eine international agierende Organisation und gilt als die angesehenste Autorität in der Markenbewertung. Gewicht erhält die Auszeichnung durch ihre Objektivität: Für Unternehmen besteht keine Möglichkeit, sich zu bewerben oder anzumelden. Ein Marktforschungsinstitut erstellt eine Vorauswahl der Kandidaten im Business-to-Consumer-Segment, Konsumenten bewerten diese in einer österreichweiten Umfrage. Das Brand Council trifft schließlich die Auswahl der besten B2C-Marken.

Ein Foto zum Download finden Sie unter:

http://bit.ly/Casinos-Austria-als-Superbrand-ausgezeichnet

