Österreichweite „Gründertage“ von 31. März bis 7. April 2017

Tipps und Infos rund um die Unternehmensgründung – Relaunch Gründerportal www.gruenderservice.at

Wien (OTS) - Ganz im Zeichen der Selbstständigkeit steht Österreich wieder an den „Gründertagen 2017“ des Gründerservice der Wirtschaftskammern, die von 31. März bis 7. April ihre Tore öffnen. Im gesamten Bundesgebiet können sich Interessierte wertvolle Tipps und Infos rund um die Unternehmensgründung holen, Erfahrungsberichte hören und mit Experten ins Gespräch kommen. „Im Rahmen dieser Tage wird Neugründern und allen, die eine Gründung planen, die Möglichkeit geboten, sich über Chancen und Risiken zu informieren. Je höher der Informationsgrad und je mehr in die Vorbereitung investiert wird, desto besser ist die Aussicht auf einen optimalen Start in die Selbständigkeit – und damit auch die Aussicht, erfolgreich am Markt bestehen zu können“, betont die Bundesgeschäftsführerin des Gründerservice, Elisabeth Zehetner-Piewald. Wer sich also über die Möglichkeiten als eigener Chef informieren will, der sollte sich die Angebote bei den Gründertagen nicht entgehen lassen.

Info- und Serviceprogramm: vom Businessplan über Steuern bis zum Marketing



Das Themen-Angebot an den Gründertagen umfasst eine breite Palette - von Businessplan, Steuern und Sozialversicherung über Finanzierung und Förderungen bis hin zu Kalkulation und Marketing. Der Austausch mit Experten und anderen Unternehmern soll bei den Veranstaltungen ebenfalls nicht zu kurz kommen.





Bundesländer-Programm auf www.gruenderservice.at/gruendertage



Das detaillierte Veranstaltungsprogramm in allen Bundesländern findet sich auf www.gruenderservice.at/gruendertage. Umfassende Informationen, Tipps und Tests rund um die Selbstständigkeit bietet das Gründerservice auf seinem Gründer-Portal www.gruenderservice.at

Neuer Webauftritt des Gründerservice auf www.gruenderservice.at

Das Gründerportal mit Informationen und Hilfestellungen rund um die Unternehmensgründung wurde einem umfassenden Relaunch unterzogen. Es bietet Gründern und Gründungsinteressierten nun eine noch bessere Orientierung durch zahlreiche Usecases und führt durch alle Phasen der Gründung. Fokus war auch die Optimierung auf mobile Endgeräte.

Gründerservice ist und bleibt die Anlaufstelle Nummer 1 für Österreichs Gründer



Ganzjährig professionelle Beratung für den Start ins Unternehmertum bietet das Gründerservice mit kostenlosen, individuellen Beratungsgesprächen und Workshops in ganz Österreich. An den über 90 Standorten gab es 2016 österreichweit 254.400 Kontakte, 48.700 Beratungen und 45.000 elektronische Gewerbeanmeldungen. (PWK241/BS)



Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Gründerservice

Mag. Elisabeth Zehetner-Piewald

Tel: +43 (0)5 90 900-3018

E-Mail: gruender @ wko.at

Internet: www.gruenderservice.at