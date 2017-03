In Kürze Live-Übertragung des Pressegesprächs der VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) zur Managementagenda und vorläufigen Zahlen 2016

Wien (OTS) - Die VIG wird das Pressegespräch zur Managementagenda und den vorläufigen Zahlen 2016 am 23. März in Wien um 09:30 CEST live übertragen.

Das Gespräch wird in deutscher Sprache gehalten und simultan ins Englische übersetzt. Die Präsentation wird in Deutsch und Englisch gezeigt.

Pressegespräch der VIG mit den Vorständen:

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin

Dr. Martin Simhandl, CFO

Webcast: http://webtv.braintrust.at/vig/2017-03-23/

