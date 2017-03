NÖGKK: Rekord bei Gütesiegelverleihung

72 nö. Firmen für Betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet – Gesundheitsministerin Rendi-Wagner gratulierte den Vorzeigebetrieben

St. Pölten (OTS) - Neuer Rekord bei der diesjährigen Gütesiegelverleihung für gesunde Betriebe: 72 heimische Unternehmen wurden am 22. März 2017 im Cityhotel in St. Pölten von der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) ausgezeichnet. Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner gratulierte den Vorzeigebetrieben, die das Gütesiegel aus den Händen von NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter, NÖGKK-Generaldirektor Jan Pazourek und GesundheitsLandesrat Maurice Androsch erhielten. Erfreut über die hohen Qualitätsstandards der nö. Unternehmen zeigten sich auch der Präsident der NÖ Arbeiterkammer Markus Wieser, die Präsidentin der NÖ Wirtschaftskammer Sonja Zwazl, NÖGKK-Obmann-Stellvertreter Michael Pap, NÖGKK-Kontrollversammlungs-Mitglied Josef Schirak und der Leiter des FGÖ (Fonds Gesundes Österreich) Klaus Ropin.

Die NÖGKK betreut Unternehmen in Niederösterreich bei der Umsetzung und Durchführung von Projekten der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). Jeder Betrieb, der BGF-Maßnahmen umsetzt, kann ein Gütesiegel beantragen. Dieses Gütesiegel ist eine Auszeichnung des „Österreichischen Netzwerkes Betriebliche Gesundheitsförderung“ und wird an jene Firmen verliehen, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllt haben bzw. durch besondere Innovationsfreude hervorzuheben sind. Zweck ist es, die Gesundheitsorientierung eines Unternehmens zu verbriefen und öffentlich sichtbar zu machen. Das BGF-Gütesiegel wird auf jeweils drei Jahre vergeben, eine neuerliche Beantragung ist möglich.

Bis dato wurden - einschließlich der heutigen Verleihungen - 228 Firmen mit einem Gütesiegel ausgezeichnet, hinzu kommen insgesamt 90 Wiederverleihungen, die für die Nachhaltigkeit der Gesundheitsmaßnahmen sprechen.

Bereits über 72 000 gesündere Arbeitsplätze in NÖ

Bei der diesjährigen Gütesiegelverleihung wurden 50 Firmen zum ersten Mal mit dem Gütesiegel ausgezeichnet, bei 22 Unternehmen handelte es sich um eine Wiederverleihung. Die Bandbreite der ausgezeichneten Firmen reicht von kleinen Dienstleistungsbetrieben über Großbetriebe mit tausenden Bediensteten bis zu gemeinnützigen Institutionen und Unternehmen der öffentlichen Hand.

NÖGKK-Obmann Hutter unterstreicht in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung von BGF in Niederösterreich: „Die Gütesiegel- und Wiederverleihungen bestätigen die hohe Qualität der Betrieblichen Gesundheitsförderung in vielen niederösterreichischen Unternehmen – über 72 000 gesündere Arbeitsplätze konnten in den letzten Jahren erreicht werden, Krankenstände wurden verringert, Lebensqualität und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der Führungskräfte gehoben.“ Generaldirektor Pazourek stößt in dasselbe Horn: „Gesundheitspotenzial in der Arbeitswelt zu schaffen und zu stärken, ist eine wichtige Säule unseres Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramms. Dass wir in Niederösterreich auf einem sehr guten Weg sind, beweist die Rekordanzahl der heurigen Gütesiegelverleihungen. So wird die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der gemeinsamen Projekte durch ein sichtbares Zeichen dokumentiert.

Gesundheitsministerin Rendi-Wagner hält fest: „Die Menschen verbringen ein Drittel ihres Lebens an ihrem Arbeitsplatz, daher tragen Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung maßgeblich zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung bei. Die Auszeichnung der Projekte und Aktivitäten der Betriebe macht ihre Anstrengungen für mehr Gesundheit sichtbar und ist daher eine wichtige Maßnahme zur Bewusstseinsbildung im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung.“

Gesundheits-Landesrat Androsch betont: „Die gesundheitsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes unterstützt die Gesundheit und Motivation der Beschäftigten und erhöht den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Wenn Arbeitsabläufe, Arbeitsanforderungen sowie die Arbeitsumgebung verbessert werden, erhöht sich das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bringt den Arbeitgebern zudem eine Reihe von Vorteilen.“

